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Лукашенко создал в Беларуси идеальные условия для коррупции

  • 24.12.2018, 8:26

Диктатор не может пойти на реальные меры борьбы против коррупции.

Почти 25-летняя борьба Лукашенко с коррупцией так и не принесла результатов. Судя по заявлениям, сделанным в конце прошлой недели главой КГБ Валерием Вакульчиком, да и самим Лукашенко, за минувшие годы, проблема коррупции в Беларуси только усилилась, пишет «Завтра твоей страны».

— Коррупционные проявления выявляются по всем сферам, уровням и направлениям — от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых, — заявил председатель КГБ.

А Лукашенко в очередной раз пообещал прикрыть все лазейки для ухода от ответственности за коррупционные преступления (например, досрочное освобождение за хорошее поведение) и анонсировал ужесточение наказания за коррупцию.

Оптимальная среда

Однако увеличение тюремных сроков и исключение возможности условно-досрочного освобождения никак не повлияют на уровень коррупции в стране.

— Коррупция процветает там, где есть большая власть чиновников. Там, где чиновники контролируют большие сферы общественной жизни и только от них зависит, будут приняты какие-то решения или нет. В этом плане в Беларуси созданы оптимальные условия для коррупции, — уверен политолог Валерий Карбалевич.

Угроза власти

Однако, если, например, в России коррупция стала элементом государственного управления, то в Беларуси это — вредоносный элемент системы.

— Лукашенко рассматривает Беларусь как свою собственность. И если тут воруют, то он считает, что воруют лично у него, — отмечает Валерий Карбалевич.

С этим связаны и достаточно частые случаи помилования чиновников и бизнесменов, попавшихся на коррупционных преступлениях.

— Если человек возместил ущерб, компенсировал вред, то Лукашенко его прощает. Он жестоко карает, но и милует. В этом для него сладость власти, — считает эксперт.

Необходимы радикальные структурные реформы, связанные с гласностью работы чиновников, выборностью мэров и губернаторов, усилением роли парламента, наделением его контрольно-ревизионными полномочиями.

Однако на такие шаги Лукашенко пойти не может, уверен эксперт.

— Нынешняя модель является оптимальной для удержания власти, и ее демонтаж может привести Лукашенко к потере этой власти, — уверен Валерий Карбалевич.

Таким образом, несмотря на планируемое ужесточение наказаний, коррупции в Беларуси меньше не станет. Меняться будут разве что фамилии фигурантов в докладах правоохранителей о раскрытии очередной коррупционной схемы.


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