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CNN: Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан

  • 24.12.2018, 8:28
Фото: EPA

Ожидается, что его реализация начнется в ближайшие несколько недель.

Приказ о выводе войск США из Сирии подписан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США. Документ подписал уходящий в отставку министр обороны Джеймс Мэттис, уточнил один из собеседников, сообщает «Радио Свобода».

Приказ определяет, время и порядок вывода американских войск из Сирии. Ожидается, что его реализация начнется в ближайшие несколько недель.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что в течение ближайших двух месяцев американские войска будут выведены из Сирии. Этот шаг вызвал критику, как со стороны союзников США, так и в Конгрессе. Министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку.

Накануне представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп не изменит своего решения. "Президент с самого начала говорил, что не хочет, чтобы США оставались в Сирии вечно. Сейчас вы видите конечный результат двухлетней работы", – отметил он.

Борьбу с радикальными исламистами в Сирии международная коалиция во главе с США начала в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции.В регионе дислоцированы более двух тысяч американских солдат.


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