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Царь-то ненастоящий

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  • Лилия Шевцова
  • 24.12.2018, 8:38
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Нового мавзолея не будет.

Сейчас важно, что о Путине думает большинство общества. На протяжении последних шести месяцев Путин потерял до 15% поддержки. Люди начинают сомневаться в его лидерских качествах.

Около 61% считает, что именно Путин несет ответственность за российские проблемы. А около двух третей респондентов полагает, что российское общество устроено несправедливо. 79% говорит, что власть полностью или частично коррумпирована. Более 54% говорит, что Россия должна нормализовать отношения с Западом. Только 29% говорит, что нужно дистанцироваться от Запада. Люди начинают проявлять недовольство и политикой, и тем, как устроена российская система.

Несколько причин. И потому, что нет альтернативы. Люди ее не видят. И потому, что опасаются развала государства и просто ухудшения жизни. Нет степени отчаяния, которая бы привела к реальному возмущению Кремлем.

В российском политическом сообществе активно обсуждаются сценарии, которые бы позволили Владимиру Путину остаться в Кремле после завершения нынешнего президентства.

Готовы ли россияне терпеть Путина пожизненно? Я сомневаюсь. Но степень усталости от президента Путина будет ясна в следующие два года. Вот когда начнется реальное ухудшение жизни россиян, тогда мы и увидим степень его поддержки. Сейчас о доверии Владимиру Путину говорит 58% (в 2017 году об этом говорили 69%).

Вопрос "кто после Путина?" – один из самых популярных в России. Да, и вне России тоже. Коль скоро в России нет легитимного механизма транзита от единовластия, преемником может стать самый непредсказуемый персонаж. Скорее всего, тот, кто будет ближе к силовым ресурсам либо станет компромиссной фигурой для тех, кто ближе к этим ресурсам. Правда, пока Путин вполне контролирует свое окружение. И в его интересах обеспечить переход к преемнику, который бы не уничтожил его наследие.

А вот поддержат ли россияне продолжателя путинской линии, неясно. Скорее всего, нет, коль скоро большинство россиян – 61% – считает, что президент Путин несет ответственность за проблемы России. Более того, более 70% россиян хотят перемен и многие из них уже устали от одного и того же лица в Кремле. Другое дело, что пока они не видят альтернативы Путину.

Но после ухода Владимира Путина – политического или биологического – новая власть попытается сделать то, что делали при транзите все российские лидеры: укрепить себя через возложение вины за все на предшественника.

Хочу вас уверить, что классического культа личности Путина в России сегодня нет. Есть такой маленький "культик". И то скорее искусственный и взращенный на лицемерии. Сам Путин, скорее всего, понимает, что он царь не "настоящий". Так что нового мавзолея не будет.

Скорее всего, путинский преемник начнет танцевать на могиле своего предшественника. Это – традиция самодержавной власти.

Лилия Шевцова, "Главред"


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