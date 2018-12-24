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МАРТ не видит крамолы в подорожании курицы и свинины

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  • 24.12.2018, 8:46
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Министерство связало резкий рост цен с «неурожаем зерновых».

В Беларуси продолжается антимонопольное расследование из-за заметного роста цен на курицу и свинину. Так, мясо и мясопродукты оказались в лидерах по подорожанию в этом году (+10,6% в ноябре по сравнению к январю). Ранее в МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование, пишет tut.by.

В ведомстве пояснили, почему выросли цены на свинину и курицу, а также что будет со стоимостью этих продуктов в ближайшее время.

Напомним, по официальной статистике, на протяжении всего лета в Беларуси дорожало мясо курицы. Следом за подорожанием курицы начался рост цен на свинину. В МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование. Производители, в свою очередь, сослались на то, что увеличился экспорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей.

В осенние месяцы продолжился заметный рост цен на свинину и курицу. 

К примеру, курица (кроме бройлеров) за 11 месяцев этого года подорожала на 20,4%, а свинина (кроме бескостной) — на 14,7%.

В этой ситуации МАРТ продолжает антимонопольное расследование касательно роста цен на курицу и свинину.

— Есть два периода повышения цен на птицу — май-июнь, по которому мы начали антимонопольное расследование, и октябрь-ноябрь. Это в первую очередь мы связываем с неурожаем зерновых культур как в Беларуси, так и в целом в мире, что привело к удорожанию кормов, — уточнил во время прямой телефонной линии Иван Вежновец, замминистра антимонопольного регулирования и торговли. 

Представитель МАРТ уточнил, что антимонопольное расследование ведется до принятия решения.

— Подобраны материалы, вносятся на рассмотрение комиссии, она рассматривает эти материалы — либо признает факт, либо констатирует отсутствие. Если есть дополнительные вопросы, то материалы возвращаются на доработку и по сути можно говорить, что антимонопольное расследование еще продолжается.


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