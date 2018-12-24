закрыть
24 декабря 2018, понедельник, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Как великий князь Витень немецких рыцарей из Полоцка изгнал

  • 24.12.2018, 8:57
  • 1,035

История превращения Полоцка в мощнейший центр ВКЛ.

После убийства князя Гердыня в 1267 году, вероятнее всего, полоцким правителем стал витебский Изяслав. Во всяком случае, в одной из найденных грамот он упоминается именно в таком качестве.

Следующим наместником города становится князь из Витебска Константин. Из-за отсутствия наследников он решает оставить Полоцкую землю рижскому архиепископу, члену Тевтонского Ордена. Однако засилье рыцарей в городе приходится не по нраву местным жителям, и в 1307 году они обращаются к Витеню за помощью. Его войску удается изгнать рыцарей из города.

Тевтонские рыцари давно мечтали взять под свою руку Полоцк

Однако слишком ухудшать отношения с епископом и церковью дальновидный великий князь не хотел. Он решил просто выкупить у него все права на Полоцк. Благодаря этому событию Полоцк смог сблизиться с мощным литовским княжеством, получить от него защиту, а затем и войти в его состав.

В дальнейшем рыцари признают полную независимость Полоцкой земли. Во всяком случае, в большинстве найденных документах Ордена до присоединения к Литве она упоминается как самостоятельное королевство.

Первоначально полоцким князем становится брат великого князя по имени Воин. В дальнейшем Полоцком правил его племянник Любарт. Затем правление поочередно переходит к сыну князя Ольгерда Андрею, затем Ягайло и его брату Скиргайло. С 1392 году, в годы правления Витеня, город официально входит в состав Литовского княжества, а местные князья становятся его наместниками. В дальнейшем Полоцк становится воеводством.

Бой с рыцарями был нелегким делом

От образованного союза выигрывают обе стороны. К Витеню присоединяются дружины полочан. Они участвуют в польских походах и стычках со своими основными врагами – крестоносцами. При необходимости Литва для вооружения своего войска получает от Полоцка и материальную поддержку. До 1330-х годов походы крестоносцев на Полоцк, приобретший сильного союзника, прекращаются. Окрепшее литовское же княжество готовится к очередной войне с крестоносцами.

Князь, стараясь заручиться поддержкой Европы, основывает в собственном государстве христианскую митрополию. Его духовным сыном становится полоцкий епископ Яков. В крещении Витень получает имя Лаврентий. Литвинский князь быстро нашел общий язык и с влиятельным полоцким боярством, которое стремилось обходиться на торговых путях по Двине без опеки немецких рыцарей.

Безусловно, поддержка полоцких торгово-аристократических кругов определила и тот благожелательный прием Витеня в стенах Полоцка. Фактически полочане сделали ставку на новый меч и не прогадали, получив опытного воина и умного союзника.

Воины Тевтонского Ордена

Походы Витеня на Орден становятся более удачными. Серьезным дипломатическим успехом великого князя был союз с Ригой, благодаря которому Литва смогла укрепиться в бассейне реки Даугавы, а также вести в тех местах торговлю. Когда здесь в 1297 году начались внутренние распри между местным епископом, рыцарями Ордена и ближайшим окружением митрополита, Витень смог одолеть ливонских рыцарей в Турайской битве. Всего в 1298-1313 годах князь совершил в Пруссию против тевтонских рыцарей, которые были ослаблены войной с Польшей, одиннадцать походов.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип