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Брянские чиновники через благотворительный фонд отправили в Турцию своих детей

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  • 24.12.2018, 9:15
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В поездку должны были отправиться дети с тяжелыми заболеваниями.

В марте 2018 года 50 детей из Клинцов в Брянской области поехали на отдых в турецкий город-побратим Демре, пишет «Медуза».

Поездку организовала городская администрация по линии Международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации имени Андрея Карлова. 20 декабря местное издание «Клинцы.Инфо» рассказало, что у большинства детей, ездивших в Турцию, «родители работают в горадминистрации или в правоохранительных органах». В том числе в Турцию поехала дочь главы города Олега Шкуратова, который в прошлом году задекларировал доход почти 67 миллионов рублей. Отдых, по версии издания, оплатили турецкие бизнесмены.

Издание также опубликовало короткое интервью со Шкуратовым и замглавы горадминистрации Клинцов Людмилой Лубской, которое было записано еще в апреле. «А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» — спрашивает Лубская, отвечая на вопрос редактора «Клинцов.Инфо» Владимира Шика о том, почему в Турцию поехали дети чиновников. Шкуратов добавил, что не видит «никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети». На заявление Шика, что после такого руководство города должно уйти в отставку, Шкуратов ответил, что это лишь мнение самого журналиста.

«Клинцы.Инфо» приводит цитаты из ответа городской прокуратуры, в которой посчитали, что администрация никак не оформила конкурс на путевки в Турцию, а значит «не был соблюден принцип равного доступа». В связи с этим Шкуратову вынесли представление об устранении нарушений.

Сам Шкуратов уже после публикации «Клинцов.Инфо» рассказал, что в Турцию «решили отправить в первую очередь тех, кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности» (например, его дочь — победитель соревнований по прыжкам в длину). Он добавил, что фонд не требовал отправлять именно детей с тяжелыми заболеваниями. В 2019 году отбор детей для поездки в Турцию Шкуратов пообещал проводить более тщательно.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что взял ситуацию на контроль. «Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы», — добавил Богомаз про главу города Шкуратова. При этом Богомаз подчеркнул, что только 10 из 50 детей, поехавших в Турцию, — это дети чиновников и полицейских. Остальные — волонтеры и юнармейцы. На инцидент уже обратили внимание в руководстве «Единой России» и аппарате уполномоченного по правам ребенка.


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