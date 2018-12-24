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Минский фрилансер: Хватит коммунизма в крови!

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  • 24.12.2018, 9:20
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Блогер и видеограф Юлия Вечерская рассказала, как работать в удовольствие.

Фрилансеры — это люди, работа которых связана со множеством стереотипов. Многим они представляются как бездельники, которые круглые сутки проводят под одеялом с ноутбуком в руках. Журналисты tut.by доказали, что это не так, пообщавшись в пиццерии «Пицца Темпо» с фрилансером — блогером и видеографом — Юлией Вечерской. Об организации времени, быта и рабочего пространства человека, который работает сам на себя, читайте в материале.

«Все вокруг было плохо»

— Я всегда думала, что займусь вокалом, — начинает свой рассказ Юлия. — Но выросла в городском поселке Зельва. И если там твой выбор падет на пение как профессиональный путь, то все вокруг начнут спрашивать: «Ты что, хочешь всю жизнь на свадьбах работать?» Родители дочь-отличницу в эту сферу не пустили. А однажды я написала в газету статью с эмоциями, которую опубликовали. И тогда я подумала: «Может, журфак?» В 2008 году я поступила в Институт журналистики.

По окончании университета работать по специальности девушке не хотелось, но она понимала: надо.

— Попала на один из столичных каналов. Искали телеведущую, а после оказалось, что я должна быть и корреспондентом: в день необходимо выехать на две съемки, написать два сюжета, к вечеру это все начитать, смонтировать и совместить с работой той самой ведущей, — вспоминает героиня. — Ритм был очень напряженный. И я стала замечать, что прихожу домой с одним желанием: пожаловаться мужу на жизнь. Все вокруг было плохо. Тогда я поняла: пора что-то менять, потому что так жить до старости мне абсолютно не хотелось. А когда пробовать, если не сейчас, пока нет детей и сковывающих обстоятельств вроде кредита?

Первый «фриланс»-заказ Юлия выполнила по договору подряда. Девушка написала в социальных сетях о своем решении уйти с постоянной работы и всецело заняться фото- и видеосъемками. Это не оставила без внимания директор одного модельного агентства. И предложила начинающему фрилансеру отснять модный показ шуб.

— На ТВ я работала по графику «2 через 2». Но после того, как в моей жизни появился иной способ заработка, я поняла: времени на эту работу у меня нет. А много удовольствия и прибыли она не приносит. Поэтому я приняла решение контракт не продлевать и с головой уйти в индивидуальное предпринимательство, — делится собеседница.

В феврале Юлия будет уже два года как успешным фрилансером. Но назвать этот путь легким девушка не может:

— Конечно, многие знакомые говорили: «Ты будешь жалеть». Сложностей очень много. Во-первых, ты сам себе и директор, и пиарщик, и менеджер. Это — большая ответственность. Во-вторых, нет никакой финансовой подушки безопасности, как на постоянной работе. Там ты получаешь свой оклад в независимости от того, насколько хорошо или плохо исполняешь обязанности. Здесь же ты получаешь то, что зарабатываешь. Ни больше, ни меньше. И любая ошибка может стоить твоей прибыли. Конечно, чувствуется и то, что ты как бы отрезан от людей. Нет надобности так часто ездить в общественном транспорте, идти в офис. Моей отдушиной стал Instagram и YouTube — ведение блогов утоляет жажду общения с людьми.

Юлия признается, что иногда по рабочим вопросам могут позвонить и в девять вечера, и в шесть утра:

— «Ты же фрилансер, все равно ничего сутками не делаешь!» — аргумент такой. Но, помимо напряженной работы, у нас есть еще потребность в релаксе. Несмотря на то, что большую часть творческих обязанностей я выполняю дома, ощущение того, что это — моя крепость, никуда не исчезло. Поэтому расслабляться в родных стенах для меня несложно. Иногда выбираемся с мужем в кафе: на годовщину или чтобы сделать приятное близким. Так мы недавно, например, выбрались на ужин с его мамой и бабушкой — провели восхитительный вечер в кругу семьи.

Юлия признается, что иногда по рабочим вопросам могут позвонить и в девять вечера, и в шесть утра:

— «Ты же фрилансер, все равно ничего сутками не делаешь!» — аргумент такой. Но, помимо напряженной работы, у нас есть еще потребность в релаксе. Несмотря на то, что большую часть творческих обязанностей я выполняю дома, ощущение того, что это — моя крепость, никуда не исчезло. Поэтому расслабляться в родных стенах для меня несложно. Иногда выбираемся с мужем в кафе: на годовщину или чтобы сделать приятное близким. Так мы недавно, например, выбрались на ужин с его мамой и бабушкой — провели восхитительный вечер в кругу семьи.

Любимое занятие, которое приносит доход, — это предел мечтаний. Однако не все это могут понять, в частности — люди, которые беспокоятся о тебе.

— Мама до сих пор периодически звонит и очень ласково говорит: «Я видела вакансию редактора в газете. Доченька, может, тебе это будет интересно?». Каждый раз приходится убеждать, что у меня все хорошо, — смеется собеседница. — А вот другая сторона: без мужа я бы не ушла на фриланс вообще. Он считает, что женщина не должна всю жизнь провести на работе, относился к моей работе на ТВ как к чему-то временному. Когда я училась вести свои самостоятельные дела, он помогал во всем: мог взять на себя готовку, уборку, не упрекал, если не было заработка — говорил, что я всему обязательно научусь и что все будет хорошо. С такой поддержкой сложно отказаться от своих мечтаний.

«Валяться в кровати до 10 утра не получается»

Но и у реализации желаний были свои подводные камни. Организация времени, цена работы и стереотипы о фрилансерах — все эти вопросы наслаивались друг на друга, требуя как срочного, так и долговременного решения:

— Валяться в кровати до 10 утра у меня никак не получается, — признается Юлия. — Мама мне всегда говорила: если ты за летний день просто почитал книгу, то ты не сделал ничего хорошего. Надо поработать и физически. Прополка грядок, мытье посуды, уборка в доме — все это нужно было делать. Поэтому привычка не упускать свое время и постоянно трудиться осталась у меня до сих пор. Заканчиваю работу я поздним вечером, а просыпаюсь рано — около шести-семи часов — чтобы сесть за новый монтаж. Раньше могла сидеть всю ночь, но сейчас такого себе не позволяю. Ночная продуктивность — миф, организму нужно отдыхать. Здоровье, а особенно для фрилансера, — основа основ. Так же, как и гармоничное распределение времени. Есть 20 минут? Отлично, протру пыль, вымою духовку. Есть возможность пропылесосить? Супер, сделаю. А если нет, то попрошу мужа. У нас в доме нет разделения на «мужские» и «женские» обязанности, мы два равноправных хозяина.

Еще одним полезным навыком, по мнению девушки, — умение озвучивать цену за свою работу.

— Раньше сказать, что видео стоит 100 или 200 рублей, для меня было невероятно трудной задачей. Мне казалось, что это грабеж средь бела дня! Но потом ты понимаешь: у тебя дорогостоящая техника, которую нужно «отбивать», ты тратишь время, силы и ресурсы, чтобы получить отличный результат. Если спрашивают: «Почему ваша работа стоит столько?», — распишите клиенту подробную схему. Составьте смету, покажите прозрачность процесса — вопросы отпадут сами собой.

Нередко Юлия сталкивается и с просьбой о бартере услуг: поработать на мероприятии бесплатно взамен на «мы о вас расскажем»:

— Не нужно стесняться задавать вопросы: что, где, какой охват, в каком формате рассказывать будете? И спросите сами себя, будет ли выгодно это вам. Если мероприятие не принесет вам потенциальную аудиторию — смело отказывайтесь. Даже если это полумарафон или «Евровидение». Хватит этого коммунизма в крови! Если ты что-то любишь и умеешь делать это хорошо, совсем не значит, что ты должен заниматься этим бесплатно во имя идеи, коллектива и партии.

«Работаешь 48 часов — заработаешь как за 48 часов»

Девушка отмечает, что в Беларуси желание заработать вызывает у людей чувство стыда:

— Мы стесняемся признаться себе в том, что хотим заработать. Откуда мнение, что это неправильно? Это все — страхи и комплексы. И очень хотелось бы, чтобы как можно больше белорусов открывали свой бизнес. Это очень подталкивает к развитию и развивает конкуренцию. Плюс фриланса в том, что, если ты работаешь 48 часов, то заработаешь, как за 48 часов. И это невероятно стимулирует. К тому же, очень меняется отношение к деньгам в целом, ты учишься их копить. Чувствуешь их цену.

Юлия добавляет, что в деле фриланса важен еще и пассивный доход:

— Такой образ профессиональной жизни имеет еще одно отличие: ты постоянно в саморазвитии. Потому что, как только застынешь, — в спину начнут дышать более молодые, творческие личности, которые сбивают клиенту цены. Поэтому в качестве подстраховки нужно включать пассивный доход. Его мне приносят YouTube и стоки, куда можно «сливать» фото и видео. Конечно, это — мелочи по сравнению с основным заработком, но все равно какие-никакие деньги.

Несмотря на множество сложностей, Юлия признается: в своей жизни не поменяла бы ничего — она слишком любит дело, которым занимается.

— Возможно, еще бы пошла на курсы по вокалу, будь у меня больше времени, — подумав, признается она. — Но это для себя, для души. А в целом, я — это то, что я делаю каждый день. И поэтому моя любимая фраза звучит именно так: «Ты не идешь по дороге. Ты делаешь шаг, — и дорога появляется под твоими ногами».


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