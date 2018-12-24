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Новый скандал в белорусской тяжелой атлетике?

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  • 24.12.2018, 9:31
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Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета дала положительный результат.

Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета Николая Новикова с Олимпийских Игр в Лондоне дала положительный результат, пишет «Трибуна».

В пробе атлета были обнаружены два анаболических агента: дегидрохлорметилтестотерон и станозолол.

Новиков на ОИ-2012 занял 7-е место в категории до 85 кг. В 2015 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Также положительные пробы на Играх-2012 сдали олимпийский чемпион в категории до 105 кг украинец Алексей Торохтий, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года в категории до 105 кг Руслан Нурудинов из Узбекистана, который был четвертым в Лондоне, болгарин Валентин Христов, который выступал за Азербайджан, и в Лондоне завоевал бронзовую медаль в категории до 56 кг, а также армянская тежелоатлетка Мелине Далузян.


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