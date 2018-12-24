Журналистика против пропаганды 5 24.12.2018, 9:44

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Фото: Getty Images

В России началось закручивание гаек в отношении собственных независимых СМИ.

В результате взаимных претензий медиарегуляторов России и Великобритании к Би-би-си и RT (бывшему Russia Today) могут пострадать журналисты и свобода слова в России, считают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты.

Напомним, Роскомнадзор накануне пообещал провести проверку канала BBC World News и его интернет-ресурсов с тем, чтобы определить, насколько их материалы соответствуют российскому законодательству. При этом российская сторона даже не попыталась скрывать, что на самом деле речь идет не о журналистских стандартах работы британского вещателя, а о зеркальном ответе на действия Лондона, дескать, «око за око».

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов Би-би-си в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», – подчеркнули в Роскомнадзоре.

Как сообщило ранее Би-би-си, Ofcom обнаружил в работе RT семь серьезных нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программах за период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Британская сторона пока ожидает официальных разъяснений российского телеканала, после чего могут быть приняты «пропорциональные и справедливые» штрафные меры.

Эксперты отмечают, что финансированный Кремлем RT уже не раз упрекали в пристрастном освещении отдельных тем, причем не только в Великобритании, однако пока каналу все сходило с рук. Москва, в свою очередь, пытается обвинить в ангажированности британские и многие другие западные СМИ.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников полагает, что действия Роскомнадзора можно назвать «симметричными мерами», которые практикуются в дипломатии, но только их перенесли на медийную сферу.

«При этом понятно, что Би-би-си нельзя равнять с RT, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Британская корпорация – совершенно другого типа медиа, это действительно СМИ, а не средство пропаганды. Поэтому в этом смысле, конечно, неравный ответ. Но сейчас это не играет никакой роли. Би-би-си – фигура для размена».

Как представляется эксперту, с Би-би-си может произойти все что угодно: «Найдут какие-нибудь нарушения законодательства и, например, ограничат деятельность. Не думаю, что Би-би-си совсем выгонят из России, но то, что у них возникнут проблемы, это совершено точно».

О том, что в России и не скрывают предвзятости по отношению к иностранному СМИ, свидетельствует и высказывание главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, заявившего, что «тщательность» проверки российского регулятора будет «зависеть от действий со стороны Великобритании».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в связи с началом британского расследования написала в Твиттере, что Ofcom рассматривает планы лишения российского телеканал лицензии на вещание в Великобритании.

На взгляд Андрея Колесникова, журналисты – всегда потенциальные заложники политики, а нынешнее «обоюдоострое» расследование – просто еще один довольно яркий пример, подтверждающий это: «Мотивацию Кремля изложил Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ – В.В.), заявив, что “Би-би-си – политически ангажированный инструмент”. Это совершенная неправда, естественно, но все ходы заранее понятны и не вызывают удивления. Перед нами не та партия, которая разыгрывается экспромтом. Просто автоматически приводится в действие своего рода план «Б», домашняя заготовка».

Единственное, что пока доподлинно неизвестно – чем закончится дело, считает эксперт. Однако, по его мнению, вирус вполне может распространиться и на другие СМИ, в том числе американские.

«Исключать тут ничего нельзя, – констатировал он. – У Радио Свободы же уже были проблемы, и весьма серьезные, по поводу регистрации в качестве СМИ-иностранного агента. И, в общем, эти проблемы никуда не ушли. Если вспомнить, (посол США в России) Джон Хантсман ради поддержки журналистов радиостанции приезжал в московский офис, разговаривал с ними. Такого рода СМИ всегда находятся под угрозой».

В условиях гибридной войны медиа рассматриваются как оружие этой войны, резюмировал он.

В свою очередь вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина полагает, что новый виток напряженности, где СМИ используется как разменная монета, совершенно излишен и только осложняет общую обстановку.

«Все это, конечно, не может вызывать беспокойства, подчеркнула она в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Обвинить журналистов и сделать их козлами отпущения всегда легко, когда не профессиональное сообщество, а законодательные органы начинают выяснять – кто пропагандист, а кто нет. Это вообще, как мне кажется, начало конца».

Вместе с тем вице-президент Европейской федерации журналистов выразила надежду, что стороны понемногу успокоятся и ситуация сойдет на нет.

«Как мне представляется, сегодня диалог важнее, чем когда бы то ни было. Нужно проявить хотя бы долю самосохранения. Иначе все отразится в первую очередь на свободе слова. Помню, как в ответ на включение RT в список иноагентов в России началось закручивание гаек в отношении собственных независимых СМИ. Очень не хотелось бы, что это повторилось в той или иной форме», – заключила Надежда Ажгихина.

Пока же стороны, очевидно, заняли выжидательную позицию. На что косвенно указывает и расплывчатая формулировка представителей Роскомнадзора, согласно которой об итогах проверки сообщат после ее завершения. Дескать, никак не раньше.