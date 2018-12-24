Тадеуш Кондрусевич: Cупермаркеты подготовились к Рождеству, а ты? 1 24.12.2018, 9:57

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава католической церкви Беларуси - о подготовке к самому главному празднику для христиан.

25 декабря католики отмечают Рождество Христово. Глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич рассказал о подготовке верующих к Рождеству, а также ответил на вопрос, как сам встречает Новый год, пишет tut.by.

- Адвент - время подготовки к празднику Рождества Христова и второму пришествия Христа. Я был за границей, и на одном из костелов прочитал такую афишу: «Супермаркеты уже подготовились к празднику Рождества Христова. А ты?».

Эта духовная подготовка, упражнения, покаянные богослужения, исповедь. В первую очередь нужно подготовить свою душу. К сожалению, мы видим, что эта подготовка более внешняя: нужно купить подарки, поздравить, мы думаем, к кому поехать. Все это хорошо, но наибольшей проблемой будет то, когда мы разминемся с Господом, когда он придет сюда.

Тадеуш Кондрусевич добавил, что праздник Рождеством Христовым - семейный. Традиционно на стол ставят 12 блюд.

- Все они постные должны быть, никакого алкоголя. Оставляем пустое место, так как может какой-то гость прийти. Кто-то читает Евангелие, традиционно старший. Преломляются облатки, люди друг-другу что-то желают, ну, а потом идут в костел на богослужение.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич поздравляет всех с Рождеством Христовым.

- Поздравляю всех вас, братья и сестры, поздравляю своих единоверцев, католиков, поздравляю христиан из других конфессий, которые вместе с нами отмечают этот праздник. Со словами поздравлений обращаюсь к сестрам и братьям православным, которые через две недели будут отмечать этот праздник, поздравляю всех людей доброй воли. Радостного, полного благодати и Христова покоя праздника Рождества и счастливого Нового года.

А вот светский праздник ближайших дней, Новый год, глава католиков Беларуси встречает в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске.

- В половине 11-й начинаем последнюю святую мессу старого года, по ее завершении настоятель отчитывается, сколько в год было святых причастий, крещений, браков. Все это слушают внимательно. Потом - представление Пресвятых даров, евхаристия. Мы ждем, когда в полночь бьют часы на ратуше. Я тогда благословляю, поздравляю с Новым годом, и люди идут домой. И я сам иду домой - спать, потому что уже завтра богослужение.