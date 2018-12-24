Власти отменяют дифференциацию тарифов на электроэнергию 24 24.12.2018, 10:13

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Фото: kp.by

Министр энергетики пообещал, что «белорусы скоро почувствуют изменения на себе».

Министерство энергетики подготовило проект постановления, которое предусматривает отмену дифференциации тарифов на электричество по объему потребления. Предполагается, что изменения введут с 1 января 2019 года. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич. До конца месяца проект документа передадут на рассмотрение в Совмин, пишет tut.by.

Сейчас тарифы на электроэнергию дифференцируются по трем направлениям. Первое — по объему потребления. Те, кто потребляет до 150 кВт•ч энергии, платят по субсидируемому тарифу. Электричество, израсходованное свыше нормы, оплачивается по полному тарифу.

Есть дифференциация тарифов для квартир с газовой плитой и с электрической. Те, у кого газовая плита, оплачивают по льготному тарифу только 150 кВт•ч потребленной энергии — по 0,1433 рубля за кВт•ч. Каждый лишний киловатт-час стоит 0,1841 рубля. Льготный тариф для квартир с электроплитой распространяется на 250 кВт•ч — 0,1218 рубля. За лишние киловатт-часы, но до 400 кВт•ч, нужно платить по тарифу 0,1583. Свыше 400 кВт•ч один кВт•ч стоит 0,1841 рубля.

Речь идет об отмене дифференциации тарифов по объему потребления.

— Сейчас Министерством энергетики подготовлен соответствующий проект постановления, предусматривающий отмену дифференцированной оплаты за электрическую энергию в зависимости от объемов потребления. Дифференциация на электрические и газовые плиты сохранится, — рассказал Виктор Каранкевич. — Этот документ проходит согласование с заинтересованными органами госуправления, и до конца этого месяца он будет внесен в установленном порядке на рассмотрение в Совет министров.

Сколько составят тарифы после отмены дифференциации, министр энергетики не озвучил. Сказал, что «можно подождать две недели и все сами всё увидят, прочувствуют и обсчитают».

Напомним, 22 декабря Лукашенко повысил цены на ЖКХ. В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5.