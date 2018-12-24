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Сбылась мечта идиота

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  • Игорь Эйдман
  • 24.12.2018, 10:16
  • 5,030
Игорь Эйдман

Добро пожаловать в совковый «рай», ностальгисты!

На этом свежем фото очередь за яйцами в Луганске. У меня просто скупая слеза по щеке скатилась. До боли знакомая родная картина. Я ребенком застал такие очереди в городе Горьком. Тогда у нас тоже все время что-то пропадало: то яйца, то сливочное масло, то туалетная бумага. А потом товар "находился" и за ним выстраивались такие хвосты. Вот хлеб, молоко и борматуха были практически всегда в свободной продаже. А колбас, сосисок и нормального мяса в магазинах не было в принципе. И это в самую сытую совковую эпоху - в конце 70-х-начале 80х.

В Луганске и Донецке многие жители ждали от российских оккупантов возрождения СССР. Люди соскучились по совкому раю. И вот, как говорил Остап Бендер, "сбылась мечта идиота". Пожалуйста, путинская машина времени сработала. Совок заказывали? Извольте получить и расписаться.

Очередь помогает преодолеть одиночество, почувствовать себя полноценным членом коллектива, объединенного общей волей к яйцам. Жители Луганска должны быть просто счастливы, а если в одни руки дают не по десятку яиц, а "сколько хочешь" - безгранично счастливы.

Вот и в России по опросам Левада-центра число ностальгирующих по СССР достигло исторического максимума. Не переживайте, дорогие россияне, не долго ждать осталось. Путин и вас приведет в совковый рай, настоитесь еще за яйцами.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"


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