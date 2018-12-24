Американец с белорусскими корнями стал настоящим героем тура в НХЛ
- 24.12.2018, 10:28
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Алекс Гальченюк забросил две шайбы с игры и решающую — в серии буллитов.
Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ состоялись восемь матчей: американец белорусских кровей, игрок Аризоны Алекс Гальченюк стал героем сражения в Калифорнии — на счету форварда два гола и результативный выстрел в послематчевой серии буллитов, пишет «Прессбол».
Сан-Хосе — Аризона — 3:4 (бул.) (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).
Нью-Джерси — Коламбус — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).
Каролина — Бостон — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).
Чикаго — Флорида — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2).
Рейнджерс — Филадельфия — 2:3 (бул.) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).
Торонто — Детройт — 5:4 (ОТ) (1:2, 2:1, 1:1, 1:0).
Вегас — Лос-Анджелес — 3:4 (ОТ) (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).
Даллас — Айлендерс — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).