Американец с белорусскими корнями стал настоящим героем тура в НХЛ 24.12.2018, 10:28

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Алекс Гальченюк

Алекс Гальченюк забросил две шайбы с игры и решающую — в серии буллитов.

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ состоялись восемь матчей: американец белорусских кровей, игрок Аризоны Алекс Гальченюк стал героем сражения в Калифорнии — на счету форварда два гола и результативный выстрел в послематчевой серии буллитов, пишет «Прессбол».

Сан-Хосе — Аризона — 3:4 (бул.) (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

Нью-Джерси — Коламбус — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

Каролина — Бостон — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

Чикаго — Флорида — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2).

Рейнджерс — Филадельфия — 2:3 (бул.) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Торонто — Детройт — 5:4 (ОТ) (1:2, 2:1, 1:1, 1:0).

Вегас — Лос-Анджелес — 3:4 (ОТ) (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).

Даллас — Айлендерс — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).