Жизнь в России абсурднее любого анекдота 3 24.12.2018, 10:51

4,246

Вокруг Путина какие-то сплошные двоечники и разгильдяи.

В стране, где людей даже из отдаленных уголков сажают за репост, смс и лайк, Администрация президента, ФСО, вся кремлевская конница и рать не в состоянии оградить Путина от фейковых журналистов на Большой пресс-конференции, пишет Telegram-канал "СерпомПО".

Путина, перед проездом кортежа которого зачищают от машин все улицы. Вокруг которого на любом публичном мероприятии в первых рядах переодетые чекисты под видом то богомольцев, то рыбаков. А тут пресс-Песков бредит: "Как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать".

Товарищ Песков, проверить профпринадлежность журналистов легче легкого. Особенно во времена интернета. Особенно с учетом того, что ваш Роскомнадзор ведет учет и контроль всех СМИ. Или вы аккредитуете на прессуху президента авторов анонимных каналов как бы заблокированного вами Telegram?

Нет? Тогда совет – гоните свою пресс-службу и ФСО заодно. Или, проколовшись на фейк-вопросах, сочиняйте что-то более правдоподобное.

***

Выяснилось, почему Кемеровская область так стремительно поменяла название, прицепив к нему слово "Кузбасс".

Причина обычная, российская – деньги и головотяпство.

В документах о выделении средств на празднование 300-летия Кузбасса, регион так и назвали – Кузбасс. А про Кемеровскую область, в которой этот самый Кузбасский угольный бассейн находится, даже не упомянули. И Минфин отказался перечислять деньги неведомому региону.

Беспокоить президента подписанием исправленного указа не стали. Решили, что проще переименовать регион. Тулеев был губернатор Кемеровский, а Цивилев – Кемеровско-Кузбасский. Красиво.

За Путина только тревожно. Вокруг него какие-то сплошные двоечники и разгильдяи. То на пресс-конференцию допустят самозванцев. То неправильный указ на подпись принесут. То цифры не те подсунут. Путин считает, что россиян 160, а не 147 млн. А запасов газа на Ямале 67 трлн кубометров, в 10 раз больше, чем на самом деле.