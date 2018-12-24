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«2019-й будет явно непростым годом, ожидается затягивание поясов»

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  • 24.12.2018, 11:13
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Для Беларуси в одну точку сходятся несколько факторов.

Директор Исследовательского центр ИПМ Александр Чубрик в комментарии «Салідарнасці» подвел экономические итоги уходящего года, а также сделал прогноз на будущий.

«Спад в сельском хозяйстве стоил нам 1% роста ВВП»

ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 3,2% и с большой вероятностью не достигнет по итогам года запланированных правительством 4%.

Александр Чубрик отметил, что к этому привело несколько факторов.

– Подпортил ситуацию спад в сельском хозяйстве, что заметно по третьему кварталу. Этот спад стоил нам 1% роста ВВП, – сказал директор Исследовательского центр ИПМ. – Но и без этого тенденция замедления роста ВВП довольно четко прослеживалась. Ухудшилась ситуация на российском рынке, стал угасать рост экспорта, замедлился и рост внутреннего спроса.

«Будет определенное затягивание поясов»

– Хотя 2019-й будет явно непростым годом, – отметил экономист. – В одну точку сходятся несколько факторов. Нас ожидают проблемы, связанные с налоговым маневром в России. С одной стороны, как правильно недавно сказал глава государства, они будут происходить постепенно, следовательно, их масштаб каждый год можно будет переварить, хоть это и нелегкая задача.

С другой, если бюджет потеряет за год более 300-400 млн долларов, эти деньги нужно будет или восполнить за счет других ресурсов, или экономить. А это означает определенное затягивание поясов.

Как никогда непредсказуема ситуация на российском рынке. Над соседями висит вероятность новых санкций, что может вылиться в обесценивание российского рубля. Эта неопределенность ухудшает перспективы нашего экспорта. А диверсификация рынков сбыта – очень непростая задача.


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