Белый дом: Трамп не изменит своего решения по Сирии 24.12.2018, 10:54

Президент тверд в своем стремлении вывести войска.

Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения по поводу вывода американских войск из Сирии, заявил в воскресенье и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни.

«Президент с самого начала говорил, что не хочет, чтобы мы оставались в Сирии вечно», – сказал Малвэни в эфире ABC.

«Сейчас вы видите конечный результат двухлетней работы», – добавил он.

If anybody but your favorite President, Donald J. Trump, announced that, after decimating ISIS in Syria, we were going to bring our troops back home (happy & healthy), that person would be the most popular hero in America. With me, hit hard instead by the Fake News Media. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

Отвечая на вопрос об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса и спецпредставителя США в международной коалиции по Сирии Бретта Макгерка, Малвэни сказал, что нет ничего необычного в том, что члены кабинета подают в отставку «из-за такого рода разногласий».

Макгерк и Мэттис подали в отставку после того, как Трамп на прошлой неделе объявил, что «Исламское государство» побеждено и 2000 размещенных в Сирии американских военнослужащих вернутся домой.

В субботу вечером Трампа в одном из твитов написал, что возвращает военнослужащих домой «здоровыми и счастливыми» после «разгрома ИГИЛ в Сирии».