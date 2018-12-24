Кому на Руси жить хорошо 24.12.2018, 11:51

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Фото: Крупнейший получатель налоговых льгот в стране — глава ВЭБ Игорь Шувалов с Путиным. Чем-то он очень доволен… Чем бы это?

Забавно устроена Россия, не так ли?

Минфин опубликовал табличку — о стоимости конкретных налоговых льгот. Из которой мы с большим интересом узнали, что:

— в стране существует 848 налоговых льгот,

— 336 из них минфин вообще не в состоянии оценить, не знает, насколько они велики,

— 7 из них отрицательны, т. е. фактически означают доплату налога в пользу минфина (все они связаны с НДС — случаи, когда входящий налог оказывается больше исходящего). Самой крупной отрицательной льготой является освобождение от уплаты НДС коммунальных услуг, предоставляемых УК, ТСЖ, ЖСК — компании и товарищества теряют на этой «льготе» более 2 млрд руб. ежегодно. Спасибо, государство, за такую льготу, пишет Telegram-канал "СерпомПО".

— Самой крупной налоговой льготой в стране (если не считать естественные вещи, вроде освобождения от НДС банковских, страховых и т.п. операций) является… Никогда не догадаетесь! «Налоговый вычет из прибыли с доходов банка развития — государственной корпорации» — ВЭБ получил льготу в 2018 году в 423 млрд руб. и это больше, чем следующая за ним льгота «Пониженная ставка НДС на продовольственные товары» — она стоит бюджету всего 394 млрд.руб.

— За ними идут 2 льготы для нефтяников — в зависимости от терртиторий и выработанности месторождений: 324 и 321 млрд руб. В сумме — 663 млрд руб. Главный получатель этих льгот, конечно, государственная Роснефть

— Ускоренная амортизация, имеющая значение для крупных компаний, стоит бюджету 231 млрд.руб.

-Сравните с этим льготу для ИП и юрлиц в виде пониженных тарифов страховых взносов (в пенсионный и др.фонды): для работающих на «упрощенке» — 66 млрд руб., для IT-компаний — 31 млрд.руб.

— Льготы по подоходнику для граждан выглядят совсем «дешевыми»: от 20 млрд руб. и ниже. И их совсем не так много.

Забавно устроено наше государство, не так ли? Налоговые льготы не для людей, а для госкомпаний и крупного бизнеса… Не то, чтобы мы ждали обратного. Просто, когда смотришь на это в цифрах закрадываются сомнения в том, что в нашей стране государство — «социальное», как написано в Конституции.