В «ЛНР» вспыхнул конфликт из-за передела рынка 24.12.2018, 12:22

К такой ситуации привела «сужающаяся кормовая база».

В ряде приграничных населенных пунктов оккупированной боевиками территории Луганской области происходят разборки между представителями криминала и контролируемыми местными "правоохранителями" контрабандистами. Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление" 23 декабря на своем сайте.

"Разборки серьезные – с жертвами и стрельбой. По состоянию на конец текущей недели, как минимум пять человек погибли. Осмелевший криминал, судя по всему, "под крышей" "правоохранителей ЛНР" затеял очередной передел "рынка", – говорится в сообщении.

В "Информационном сопротивлении" считают, что к такой ситуации привела "сужающаяся кормовая база".

"Ранее существовавшая структура – крупная контрабанда – через "служивых", средний и мелкий – через бандитов, перестал удовлетворять "бандитов", а значит, и оккупационные "силовые структуры". Решили подмять и крупно-товарную контрабанду. Ожидаются новые разборки – причем явно претендующие на более высокий уровень "разбирающихся", – говорится в сообщении.

В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.