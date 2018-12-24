Лукашенко: Мы идем к формированию общего правового пространства с РФ 5 24.12.2018, 12:32

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Диктатор собрал министров перед поездкой в Москву.

Об Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, передает корреспондент БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером. "Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", - сказал диктатор.

"По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства "cоюзного государства", - заявил Лукашенко.