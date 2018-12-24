Агент Сигневича: Коля всегда хотел играть на Западе 24.12.2018, 12:39

Виталий Леденев рассказал об амбициях экс-форварда БАТЭ.

Агент Виталий Леденев рассказал, что нападающий Николай Сигневич мог остаться в БАТЭ, пишет «Трибуна».

– Чем Сигневича заинтересовал «Ференцварош»?

– Коля всегда хотел играть на Западе, никогда этого не скрывал и говорил об этом. А «Ференцварош» – амбициозный клуб с богатой историей. В следующем году ему исполнится 120 лет. Это имя всегда на слуху, и перед командой всегда стоят самые высокие задачи. Плюс коллектив тренирует известный украинский специалист Ребров, что тоже немаловажно.

Все аспекты совпали, и Коля подписал контракт на два с половиной года. Надеюсь, он поможет «Ференцварошу» добиться успехов на евроарене. Перед командой стоят задачи стать чемпионом и как можно выше подняться в Лиге чемпионов.

– Этот вариант с финансовой точки зрения поинтереснее БАТЭ?

– Мне не хотелось бы сравнивать финансовые возможности клубов. Это было бы немножко неправильно. БАТЭ был не против продолжить сотрудничество с Сигневичем, но Коля решил, что нужно что-то поменять, – сказал Леденев.