закрыть
24 декабря 2018, понедельник, 12:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Агент Сигневича: Коля всегда хотел играть на Западе

  • 24.12.2018, 12:39

Виталий Леденев рассказал об амбициях экс-форварда БАТЭ.

Агент Виталий Леденев рассказал, что нападающий Николай Сигневич мог остаться в БАТЭ, пишет «Трибуна».

– Чем Сигневича заинтересовал «Ференцварош»?

– Коля всегда хотел играть на Западе, никогда этого не скрывал и говорил об этом. А «Ференцварош» – амбициозный клуб с богатой историей. В следующем году ему исполнится 120 лет. Это имя всегда на слуху, и перед командой всегда стоят самые высокие задачи. Плюс коллектив тренирует известный украинский специалист Ребров, что тоже немаловажно.

Все аспекты совпали, и Коля подписал контракт на два с половиной года. Надеюсь, он поможет «Ференцварошу» добиться успехов на евроарене. Перед командой стоят задачи стать чемпионом и как можно выше подняться в Лиге чемпионов.

– Этот вариант с финансовой точки зрения поинтереснее БАТЭ?

– Мне не хотелось бы сравнивать финансовые возможности клубов. Это было бы немножко неправильно. БАТЭ был не против продолжить сотрудничество с Сигневичем, но Коля решил, что нужно что-то поменять, – сказал Леденев.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип