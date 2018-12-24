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Девять исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

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  • 24.12.2018, 12:46
  • 2,264

История человечества всегда являлась и будет являться предметом спорным.

Историки ругаются и спорят буквально по каждому поводу, будь то историческая интерпретация или оценка того или иного события, процесса, личности. Но, как бы там ни было, все историки сходятся во мнении, что следующие 9 «фактов» об исторических личностях являются неправдой, пишет bigpicture.ru.

Миф: Наполеон Бонапарт был маленького роста.

Факт: на самом деле рост французского императора был 170 см.

Миф: Винсент Ван Гог отрезал себе ухо.

Факт: художник отрезал себе лишь кусочек мочки.

Миф: Альберт Эйнштейн плохо учился в школе.

Факт: будущий физик учился хорошо, особенно преуспел в естественных науках и математике.

Миф: Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку.

Факт: Эдисон придумал метод, который позволял лампочке долго гореть.

Миф: Сальери завидовал Моцарту.

Факт: Сальери был придворным дирижером, так что он был более успешен, чем Моцарт.

Миф: идея о силе тяжести Исааку Ньютону пришла, когда ему на голову упало яблоко.

Факт: яблоко упало на землю рядом с ним. Но именно его падение навело ученого на гениальную мысль.

Миф: Фернан Магеллан совершил первое известное кругосветное путешествие.

Факт: он умер на половине пути. А его экспедиция закончила его дело.

Миф: Клеопатра была египтянкой.

Факт: Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев.

Миф: Микки Мауса придумал и нарисовал Уолт Дисней.

Факт: знаменитого мышонка придумал Аб Айверкс, художник студии.


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