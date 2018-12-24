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«Шатдаун» в США может продлиться до января

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  • 24.12.2018, 13:14

Работа правительства уже остановлена минимум до 27 декабря.

В Белом доме не исключают приостановку работы правительства США до января, сообщил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном 23 декабря, директор административно-бюджетного управления администрации президента США, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, пишет "Гордон".

По его словам, приостановка работы правительства и ряда федеральных структур США в связи с отсутствием бюджета (шатдаун), продлится минимум до 27 декабря, при этом вариант, при котором шатдаун будет продолжен до января, весьма вероятен.

Малвейни отметил, что "события в ближайшие пару дней будут развиваться не слишком быстро". По его мнению, возможно, "шатдаун продержится и после 28 декабря – до начала работы Конгресса нового созыва".

По словам Малвейни, президент США Дональд Трамп настаивает на финансировании стены между США и Мексикой и "отказывается ладить".


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