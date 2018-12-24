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В этом году в Беларуси курица подорожала на 20,4%, свинина — на 14,7%

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  • 24.12.2018, 13:21
иллюстрационное фото

Белорусы будут есть мясо только по праздникам?

В этом году в Беларуси курица (кроме бройлеров) подорожала на 20,4%, свинина (кроме бескостной) — на 14,7%. По этим фактам продолжается антимонопольное расследование. В июле 2018-го Министерство антимонопольного регулирования и торговли посчитало, что для такого подорожания не было никаких оснований. Производители ссылаются на увеличение поставок продукции в Россию и на открытие китайского рынка.

Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец сообщил порталу tut.by, что подорожание связывается прежде всего с неурожаем зерновых культур, что привело к росту цен на корма. Однако антимонопольное расследование будет продолжаться, пока комиссия не примет решение. Вежновец считает, что в декабре не должно быть резких колебаний цен на курицу и свинину. По его словам, накануне праздников министерство усилило контроль.


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