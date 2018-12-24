Волшебник города без изумрудов Сергей Митрофанов

24.12.2018, 13:35

ФОТО: ТАСС

Что же мы хотим до сих узнать о Путине?

В советские времена, как ни странно, было много антитоталитарных сказок. Это и «Джельсомино в стране лжецов», и «Королевство кривых зеркал», и пьесы Шварца. Возможно, не все из них были задуманы как конкретно антитоталитарные произведения, но их суммарный воспитательный эффект был именно таким. Такими они остались в воспоминаниях. И, несомненно, мы росли джельсоминами в советской стране кривых зеркал.

К антитоталитарному сюжету вполне можно было отнести и коллизию из книги писателя А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».

«Волшебник», который на самом деле не являлся никаким ни волшебником, заставлял жителей одного из городов сказочной страны постоянно носить зеленые очки, чтобы им повсюду мерещились изумруды как символ преуспевания. Сам же «волшебник», насколько можно судить, мечтал свалить из Изумрудного города в нормальное «несказочное» место, то есть в Америку, поскольку история эта изначально была американской, а Волков лишь адаптировал ее для советского читателя. Но главное не в этом, а в том, что сюжет, конечно, перерос и Волкова, и советских детей, и застрял в памяти как некое сатирическое описание на все времена. Мы слушали Брежнева, разглагольствовавшего про наступающий коммунизм, и думали про «Изумрудный город». А теперь мы слушаем Путина на его большой пресс-конференции и тоже вспоминаем хитрого волшебника. С тем, правда, отличием, что «волшебник из страны Оз» все же старался: он придумал зеленые очки, вместо изумрудов изготовил куски ограненного стекла, что, наверное, тоже было достаточно красиво, да и импортозамещения в его Изумрудном городе отродясь не было. А Путин не старается. У него вранье абсолютное, без очков и изумрудов.

Любопытно, что пока он рассказывал нам сказки про чудесное состояние профицитного бюджета, рост зарплат и покупательной способности населения, исторический минимум безработицы, повышение продолжительности жизни аж на два месяца, его серые люди повсеместно убирали внешние светящиеся табло с обменников. По очень просто причине, чтобы вы, дорогие соотечественники, проезжая мимо, не портили себе настроение обменным курсом.

По сути, это такое же развешивание фальшивых изумрудов. С таким же успехом можно было бы посоветовать ему пойти еще дальше, т.е. не убирать табло, а высвечивать на них курсы 1:1 или: «На один рубль даем 1000 обесценивающихся пиндоских долларов». Тогда ездить по Москве станет оптимистично и приятно.

Ну, а кто непосредственно придет за обменом, тем говорить (по специальной инструкции, а сзади пусть стоит чекист с маузером), что этот курс был минуту назад, а сейчас доллары кончились, приходите завтра.

При этом Путин не понимает, или ему в детстве не объяснили, или это пробел в университетских юридических знаниях, что не все в его диктаторской компетенции. Может быть, он владыка мира и имеет право начинать разные войны, которые начинает, назначать министров и управлять госбезопасностью, но на самом деле ни в малейшей мере ему не позволительно совершать этот трюк со светящимися табло. Поскольку Конституция, черт бы ее не видал, одновременно разрешает и всем его гражданам изготавливать и распространять общественно-значимую информацию, обмениваться ею, и этого никто пока еще не отменял.

Она же не про ИГИЛ, запрещенный упоминаться в России, информация, а про реальный курс, явленный нам в ощущениях и Центробанком. При том, что сведения о реальном состоянии экономики, рубля — это, безусловно, общественно-значимая информация, полезная в расчетах стоимости. Хотя, с другой стороны, она может возбуждать ненависть к социальной группе «путинские экономисты», что тоже правда.

Впрочем, обсуждать эту проблему с Путиным и кремлевским пулом бесполезно. А никто и не обсуждает. Помнится, когда я вел семинары с молодыми журналистами по теме «мастерство интервьюера», я их учил: задавайте не тот вопрос, который, как вам кажется, вы обязательно должны задать (приедет ли Путин кататься на лыжах на новый горнолыжный курорт или собирается ли он жениться и родить ребеночка?), а тот, ответ на который вы действительно хотите узнать. В интервью вы ликвидируете, прежде всего, собственное незнание о предмете и собеседнике, и тогда это будет важно для читателя.

Я думаю в связи с этим, что же мы хотим до сих узнать о Путине? Не про ребеночка, конечно. Нафиг нам его ребеночек. Как ни странно, все то же – Who is? Я лично хочу узнать, он лжец или сумасшедший?

Если лжец, то он прекрасный актер голливудского класса, хотя вряд ли берет уроки актерского мастерства. Просто потрясающе, что ни нотки фальши, ничто не дрогнет у него в лице, когда, доломав абсолютно все в стране и приступив уж к отключению интернета, он предлагает совершить нам прорыв и прыжок в новый технологический уклад. Как говорил один мой друг: «Только шнурки погладим».

Проблема: как из этой ситуации он собирается потом выкрутиться? Волшебник в конце концов свалил в Америку, а куда собирается свалить Путин? Или же он уже свалил и, как Гарун Аль Рашид, где-то инкогнито предается неге, лишь изредка посещая большие пресс-конференции, чтоб не забыли?

Впрочем, есть версия, что он действительно сумасшедший и действительно поверил, что равен России, а его историческая задача — вернуть советскую империю вместе с холодной войной, гонкой вооружений и противостоянием Западу? Тогда ситуация много хуже. Ведь может и вернуть. Тогда – только врача со шприцом, как в фильме про Сталина.

Cергей Митрофанов, «Ежедневный журнал»