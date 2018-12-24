Как падение цен на нефть отразится на Беларуси 24.12.2018, 13:49

В последний раз нефть была такой дешевой в сентябре 2017-го.

Баррель нефти Brent подешевел до 55 долларов – и это антирекорд за весь календарный год. В последний раз нефть была такой дешевой в сентябре 2017-го.

Цены на нефть почти неуклонно снижаются с начала октября 2018 года, и за 2,5 месяца баррель подешевел уже на 37 процентов. Почему так происходит, belmir.by рассказала Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум»:

– ОПЕК так и не сумел поддержать рынок, несмотря на то что в ходе заседания 5-7 декабря было принято решение сократить суточную добычу на 1,2 млн баррелей.

Инвесторов настораживает краткосрочность сделки – на этот раз она будет действовать всего полгода, хотя предыдущее соглашение заключалось сроком на 1 год.

А если учесть, что за период с июня по ноябрь США нарастили добычу на 1 млн баррелей в сутки, то станет понятно, что меры ОПЕК, скорее всего, не приведут к реальному сокращению глобального предложения нефти.

Стремительный рост добычи в США – один из главных факторов давления на котировки нефти сегодня, и, по всей вероятности, он не потеряет актуальности и в будущем году.

По данным Американского института нефти, в ноябре в США добывалось уже 11,6 млн баррелей в сутки – с такими показателями США становятся крупнейшим производителем нефти в мире.

Для сравнения, два года назад Штаты были на третьем месте после Саудовской Аравии и России с показателем менее 9 млн баррелей в сутки.

С учетом динамики нефтяной отрасли США и недостаточно эффективных мер ОПЕК можно предположить, что в обозримой перспективе рост предложения нефти на глобальном рынке может продолжиться.

А вот спрос, наоборот, может сокращаться из-за замедления мировой экономики в целом и Китая в частности. Таким образом, нефть вполне может продолжить снижение.

Падение цен на нефть создает предпосылки для дальнейшего падения российского рубля, что повышает риски и для валютного рынка Беларуси.

Кроме того, уже сейчас баррель стоит дешевле, чем заложено в бюджет Беларуси на 2019 год (60 долларов), а это значит, что в реальности бюджетные поступления могут оказаться меньше, чем планировалось, в том числе и поступления в валюте.

Следствием этого может стать необходимость сокращения расходов и поиска дополнительных источников финансирования валютного госдолга.