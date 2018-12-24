220 лет назад родился Адам Мицкевич 2 24.12.2018, 13:54

Знаменитый белорусский поэт родился в деревне Заосье под Новогрудком.

24-го декабря 1789 года – день рождения знаменитого поэта Адама Мицкевича, великого сына Новогрудчины. Автор «Пана Тадеуша» родился в деревне Заосье Литовской губернии Российской империи, называл себя литвином, писал на польском языке, а всю жизнь боролся против угнетения русского царя.

Кроме «Пана Тадеуша», по мотивам которого снял фильм знаменитый польский режиссер Анджей Вайда, Мицкевич обессмертил свое имя поэмами «Дзяды», «Конрад Валленрод», «Фарис» и целым соцветием лирических стихов и баллад, часто буквально пропитанных искренней любовью к родному краю. Российский поэт Пушкин относился к Мицкевичу с величайшим почтением, и, как утверждают современники, «хотя и обычно сам господствовал в кругу литераторов, но в присутствии Мицкевича был очень скромный, так как считал его гораздо более «образованным и ученым». Язык, на котором писал Мицкевич, считался языком польских дворян в Беларуси и Литве, но имел в себе множество белорусских элементов из местных белорусских говоров.