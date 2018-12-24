Трамп и Эрдоган договорились координировать уход США из Сирии 1 24.12.2018, 13:59

Президент США заявил, что Турция уничтожит оставшихся боевиков ИГ в Сирии.

Президент Дональд Трамп заявил, что Турция уничтожит оставшихся боевиков «Исламского государства» в Сирии после того, как США выведут свои войска из этой страны, сообщает «Голос Америки».

В твите, опубликованном вечером в воскресенье, Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «решительно заверил» его, что он «искоренит то, что осталось от “Исламского государства” в Сирии»

«А это человек, который может сделать это, – добавил он. – Кроме того, Турция там “по соседству”. Наши войска возвращаются домой».

Ранее в воскресенье Трамп сообщил, что обсудил с Эрдоганом свой план вывода войск в ходе «длительного и продуктивного телефонного разговора».

Трамп не сообщил детали разговора, но написал в Твиттере, что он и турецкий лидер обсудили ситуацию с «Исламским государством», торговлю, а также «медленный и хорошо скоординированный вывод американских войск из этого района».

В администрации Эрдогана сообщили, что он и Трамп согласились «обеспечить координацию между военными, дипломатами и другими официальными лицами двух стран, чтобы избежать вакуума власти, который может возникнуть в результате злоупотреблений в связи с выводом и переходным периодом в Сирии».

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция откладывает операцию против курдских сил в Сирии в связи с решением Трампа.

Трамп объявил о нанесении поражения «Исламскому государству», заявив, что теперь другие члены антиигиловской коалиции должны активизировать свои усилия и уничтожить оставшиеся очаги террористов.

Однако его решение об уходе из Сирии не встретило понимания у многих в Вашингтоне, в том числе у некоторых членов его собственной администрации.

Отставки министра обороны Джима Мэттиса и спецпосланника по международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» Бретта Макгерка, как минимум, частично связаны с Сирией.

Однако исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, заявил, что Трамп не изменит своего решения.

«Президент с самого начала говорил, что не хочет, чтобы мы оставались в Сирии вечно, – сказал он. – Сейчас вы видите конечный результат двухлетней работы».

Отвечая на вопрос об отставке Мэттиса и Макгерка, Малвэни сказал, что нет ничего необычного в том, что члены кабинета подают в отставку «из-за такого рода разногласий».

Тем временем, по словам очевидцев, турецкие войска начали скапливаться вблизи сирийского города Манбидж, контролируемого американскими войсками и их курдскими союзниками.

Представители турецких военных не сообщили, почему их войска направились к Манбиджу.

Однако Турция обвиняла США и курдов в несоблюдении соглашения об уходе из Манбиджа.

Турция считает поддерживаемые США курдские Отряды народной самообороны террористической организацией и обвиняет их в связях с Рабочей партией Курдистана, которая уже многие годы ведет борьбу за предоставление курдам большей автономии в Турции.