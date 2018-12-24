Чем канадские рождественские традиции отличаются от белорусских 24.12.2018, 14:16

Интересные факты от белорусского школьника, который уехал за океан.

Белорусский школьник, уехавший с родителями в Канаду, делится самыми яркими впечатлениями от рождественских традиций североамериканцев, пишет kp.by.

Дух Рождества приходит в Канаду 1 ноября. Ещё вчера полки магазинов были завалены товарами для Хэллоуина, а уже на следующее утро повсюду играет Джингл Бэлс, выставлены ёлки и Санта-Клаусы. Пусть до Рождества еще почти два месяца, но канадцы уже начинают активно покупать подарки и поздравлять друг друга с наступающим праздником. И неудивительно, ведь здесь Рождество - это один из самых главных и красивых праздников, который имеет множество традиций. Как пришедших из давних времён, так и появившихся совсем недавно.

День рождественской ели

В первую субботу декабря в Канаде отмечается National Christmas Tree Day. Именно в это день принято отправляться добывать ёлку. И не важно куда: на ферму елей, в магазин или в кладовку, где с прошлого года лежит искусственная красавица. Это традиционный день, когда принято ставить ёлки и начинать украшать дом. Главное, чтобы всей семьёй.

Рождественский поезд

Вот уже 19 лет в Канаде и США существует традиция запускать в благотворительных целях через всю страну Рождественский поезд — Canadian Pacific Holiday Train. Проезжая с востока на запад тысячи километров, он делает 150 остановок на своём пути. И каждая его остановка - это настоящий праздник. И остановки, и сам поезд украшены сотнями огней и другими атрибутами праздника. Канадцы специально приходят полюбоваться украшенным составом, послушать концерт и зарядиться неповторимой атмосферой грядущего Рождества.

Уродливый Рождественский свитер

Двадцать лет назад родилась ещё одна интересная традиция Канады. В дословном переводе она называется "Уродливый Рождественский свитер" (Ugly Christmas Sweater). Очень часто мамы и бабушки к рождеству вязали в подарок свитеры с изображением оленей, снеговиков и другой праздничной символикой. И не у всех они получались. Такие дурацкие свитеры, чтобы не обидеть подаривших, носили на Рождество, а потом прятали навсегда. Со временем их начали массово выпускать и продавать в магазинах. Выросло поколение канадцев, которые научились иронично относиться к таким подаркам, а в двухтысячных стали проводить тематические вечеринки и даже издали руководство по тому как «правильно одеться уродливо». Теперь под Рождество специально выбирают самые страшные свитеры с очень нелепыми рисунками.

Операция «Санта Клаус»

Любой ребёнок в Канаде может написать письмо Санта Клаусу по адресу: SANTA CLAUS NORTH POLE HOH HOH CANADA и Санта с его эльфами ответят всем и каждому (если они себя хорошо вели!). Нужно только положить письмо в конверт без марки и отнести на почту. Писать можно написать не только на английском, но и на других языках.

Так почта старается сделать Рождество для детей волшебным. А так как канадцы считают Санта Клауса чуть ли ни своим родственником и уверены что он живет именно у них в стране, то они ему охотно помогают. В последние годы набрала популярность так называемая «Операция «Санта Клаус». Любой желающий может почувствовать себя Сантой. Надо только взять на почте письмо, которое написал ребенок, и отправить ему желанный подарок. Эльф на полке Эльф на полке — это ещё одна рождественская традиция. Почти в каждом доме, где есть маленькие дети, можно найти игрушечную фигурку волшебного эльфа. Считается, что в течение дня он сидит на полке, наблюдая за поведением детей. А ночью летит на Северный полюс к Санта Клаусу, чтобы сообщить ему о их хороших или плохих поступках. Каждое утро возвращаясь, он приземляется в различных местах и устраивает различные шалости (благодаря заботливым рукам родителей). Впервые «Эльф на Полке» («The Elf on the Shelf») объявился в 2005 году. Именно тогда в свет вышла детская книга Кэрол Эберсолд с интерактивной игрушкой. И буквально за пару лет она стала бестселлером, а волшебный эльф стал главным помощником родителей. Ведь если для детей – это предрождественская сказка, то для родителей - хорошая традиция с большими воспитательными возможностями.

Святочное полено

Может вы помните, как на канале НТВ вместо новогоднего огонька показывали всю ночь горящий камин. Так вот это они не сами придумали. Это традиция, которая существует в западноевропейских и североамериканских странах, где принято сжигать на Рождество «Святочное полено». А так как во моногих домах сейчас отсутствуют настоящие камины, и хозяева не могут сжечь это самое полено, то некоторые телеканалы США и Канады транслируют в рождественский вечер изображение горящего камина. На фоне играют рождественские песни. И, главное, совсем нет рекламы.

Их "Ирония судьбы"

Как белорусскую предновогоднюю программу передач уже нельзя представить без "Иронии судьбы" и "Карнавальной ночи", так и в Канаде в эти дни бесконечное количество раз можно посмотреть "Один дома" и "Гринч – похититель рождества". Уже не одно поколение канадцев выросло вместе с Гринчем (зелёным чудиком из фильма). Это один из наиболее узнаваемых рождественских персонажей. Тут под его стилистику даже новогодние букеты делают.

Фото на коленях у Санты

По традиции в торговых центрах накануне Рождества разворачиваются настоящие праздничные городки. Там дети встречаются с Санта Клаусом и, присаживаясь к нему на колени, рассказывают о каких подарках они мечтают. А эльфы в это время делают фотографию ребёнка и Санты. Во многих семьях есть многолетние подборки таких фотографий. По ним можно смотреть как ребёнок взрослел. День подарков А сразу после Рождества, 26 декабря, в Канаде, как и в Англии наступает «День подарков” (Boxing Day). День, когда в старину в богатых семьях было принято дарить коробки с сувенирами своей прислуге, служащим и просто нуждающимся семьям. Сегодня в Канаде “день подарков” – день шопинга, обмена непонравившихся подарков и поиска больших скидок. Распродажи часто бывают даже более весомыми чем в «чёрную пятницу».

Праздник закончился

Уже 27 декабря канадцы разбирают ёлки и убирают все украшения. Праздники закончились и все настраиваются на работу. Новый год конечно и тут празднуют, но очень слабо. Примерно, как Хеллоуин в Беларуси. Зато все рождественские товары в магазинах начинают продавать с огромными скидками.

Имбирные домики и карамельные конфеты в виде полосатых тростей - это самые популярные сладости в предрождественское время. И если с домиками все просто, то трости- это один из символов Христа. Если перевернуть такую конфету, получится буква J, начало имени Jesus (Иисус). Вечером 24 декабря каждый ребёнок, который ждёт Санта-Клауса, оставляет угощение ему: кружку молока с печеньем, и морковку для его оленей. И, наверное, каждый ребёнок задавал родителям вопрос: «Как Санте удается съедать столько печенья за одну ночь». Еще одна красивая традиция, дошедшая до сего дня - пение Рождественских хоралов (Рождественских песен). На людных улицах можно встретить небольшие хоры, которые исполняют традиционные рождественские псалмы и собирают деньги на благотворительные цели. А в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор в Сочельник принято в церкви продавать рыбу, которую вылавливают специально для этого дня. Все деньги идут на благотворительные цели.