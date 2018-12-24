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Волкер назвал главное условие своего визита в Москву

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  • 24.12.2018, 14:26
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Курт Волкер

Cпецпредставитель Госдепа США по Украине поставил ультиматум.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер готов посетить Москву после освобождения пленных в РФ украинских моряков.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Я собирался ехать в Москву в этом месяце, для того, чтобы увидеть, есть ли какой почву для появления новых идей. Есть ли способ вернуться в русло предыдущих разговоров. Но после российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. И я тоже решил, что визит в Москву для меня в это время невозможен", – заявил Волкер.

По словам спецпредставителя США, он надеется посетить РФ уже в следующем году, как только из плена освободят украинских моряков.

Ранее Курт Волкер заявил, что освобождение украинских моряков из плена в РФ еще до Рождества вполне вероятно.


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