«Меня били, а милиция и ОМОН просто смотрели» 6 24.12.2018, 15:25

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Могилевского инвалида избили прямо в отделении милиции, а затем выкинули на улицу.

Не для кого ни секрет, что правительство Республики Беларусь очень много бюджетных средств тратит на финансирование военной техники, самих военных, ОМОНа, милиции и прочих правоохранительных органов.

Spektr.by узнал о ужасающем случае, корреспондент сразу же нашёл «счастливчика», который попал под гнёт правоохранительных органов, и узнал все подробности. Молодой человек попросил не афишировать свои личные данные на всеобщее обозрение. Его зовут Станислав (имя подлинное и по просьбе героя НЕ изменено).

Станислав, фото SPEKTR.BY

История о том, как инвалида чуть не удушили в райотделе милиции, в то время как сотрудники милиции и ОМОНа просто наблюдали за происходящим.

«Я просто упал, я инвалид»

Как рассказал Станислав, история берёт своё начало с вечера 7 ноября. Парень возвращался домой, хотел поехать со ст. метро Октябрьская, но случайно споткнулся и упал прямо возле турникетов.

«Я просто споткнулся, так как я инвалид 2 группы. Ещё в детстве мне поставили диагноз – инвалидность с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ко мне подошли сотрудники метрополитена и не очень вежливо попросили покинуть вестибюль метро, делая отсылку на то, что я нахожусь в нетрезвом состоянии», – рассказал Стас.

Удостоверение Станислава, фото SPEKTR.BY

Молодой человек отметил, что перед этим он выпил немного пива, но пьяным не был. Мы же все не понаслышке знаем, что иногда даже после валерьянки чувствуется запах алкоголя.

«В ответ на данную просьбу я объяснил: причина не в том, что выпил, а в том, что заболевание у меня своеобразное. Конечно же, я показал свое удостоверение, чтобы мне поверили, да и врать смысла нет, если бы они просто обратили внимание, но, видно, не захотели. Так как в течение следующих несколько секунд я услышал: «Да ты тут валялся по полу, пьянущий», – рассказал Станислав.

Молодой человек отметил, что если бы не эти слова, которые абсолютно необоснованно прилетели в его адрес, то, возможно, всё пошло бы по-другому. Но он решил пойти на принцип, и после слов «мы вызовем милицию» парень просто согласился, в надежде на её защиту.

«Я ответил – вызывайте, в ожидании того, что сотрудникам милиции объясню суть ситуацию и они нормально на это отреагируют, но, всё же, зря я понадеялся на их адекватность», – сказал Станислав.

«Обошлись без алкотестера – всем всё равно»

«Привезли меня в РУВД Центрального района примерно в 0:20, и посадили ожидать. Через полчаса полного бездействия я достал из своей сумки ноутбук, но ко мне подошли, грубо выбросили несколько нецензурных фраз с подтекстом, что я якобы не имею права этого делать в участке», – сказал Станислав.

Молодой человек, соответственно, попросил обосновать данное действие с точки зрения закона, какие статьи регулируют данные вопросы.

«В ответ, последовала очередная нецензурная брань, в общем, так мне закон и не смогли объяснить: что я сделал плохого в тот момент, когда достал ноутбук. Они ещё немного побурчали, попросили, что-то подписать. Я им и ответил: прошу прощения вы меня задержали неправомерно и несправедливо», – прокомментировал Стас.

Далее парня повезли на освидетельствование.

«Меня везли 15-20 минут, после чего завели в невысокое здание (окрестности были похожи на Серебрянку, освещения там не было, поэтому табличку в темноте не успел рассмотреть). Привели меня в кабинет какого-то врача, я ему быстро всё рассказал, после они пошептались: сотрудники ОМОНа и дежурный врач. Затем меня вывели, но никаких алкотестерови анализов мне не делали», – отметил Стас.

«Про добросовестных работников Центрального РУВД»

«Меня привезли обратно в Центральное РУВД, но уже в кабинет дежурного. Справа от меня сидели еще два человека: подпитый мужчина со стойким запахом перегара, у которого, как я понял с его слов, толи машину угнали, толи поцарапали ночью – и он пришел писать заявление, и женщина, любящая чрезмерно выпить», – рассказал Стас.

По словам парня, дежурный внимательно изучал личное дело. Напоминаем, молодой человек попал в РУВД 00.20, под заключением он находился более 3 часов, а это статья 8.4.1 ПИКоАП РБ, гласящая, что «задержание физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, может длиться не более трех часов, если иное не установлено настоящим Кодексом».

«Я им тонко намекнул, что они нарушают закон – меня дальше усердно игнорировали. Я и решил выразиться, возможно немного едкой фразой: лучше настоящих злодеев ловите, а не инвалидов», – рассказал Стас.

Когда молодой человек осознал, что ему в РУВД находиться ещё очень долго, то достал ноутбук, чтобы заняться своими делами. Но сотрудник милиции, по словам Стаса, взбеленился, буквально вырвал сумку из его рук и поставил к себе на окно.

«Я встаю, забираю сумку обратно и задаю ему вопрос: «По какому праву Вы трогаете мои личные вещи?». Он сразу же начинает угрожать мне обезьянником, на что я ему отвечаю: «Давайте, садите. Только я сразу же позвоню в оперативно-дежурную службу следственного комитета». После этого он демонстративно скомандовал отпустить женщину, любящую выпить. Я думаю, что это было сделано нарочно для того, чтобы оскорбить или позлить меня», – прокомментировал собеседник

Стас рассказал, что дальше в разговор вмешался тот самый пьяный мужчина с фразой: «Делай все так, как тебе говорят *** (милиционеры, – прим.), и проблем знать не будешь».

«На что все сотрудники сказали, мол, послушай мужчину. Я решил ответить человеку: «Мужчина, послушайте, не лезьте не в свое дело. Я свои проблемы как-нибудь сам решу»», – рассказал молодой человек.

А вот дальше началось, что-то неблагоразумное.

Станислав, фото SPEKTR.BY

«Меня били, а милиция и ОМОН просто смотрели»

«Соответственно, этот волевой ответ ему и не понравился, он (задержанный мужчина, – прим.) нанес мне два удара кулаком по голове, повалил меня и начал душить. Я начал кричать на весь райотдел: «Помогите, инвалида убивают прямо в отделении», прибежало еще пара сотрудников, в течение 5 минут нас никто не пытался разнимать», – прокомментировал Стас.

По словам парня, милиция просто стояла и смотрела, как его избивают, и, самое главное, душат до смерти. Стоит отметить, что сотрудники все молодые, всем до 30 лет.

Мужчину и Станислава разняли через пять минут, когда молодой человек в прямом смысле начал задыхаться.

Как отметил, Стас, только через 10 минут до одного из сотрудников дошло, что они сделали. Максимально быстро был выпровожден нападавший, после чего избитого инвалида выставили за дверь со словами: «Чтоб больше я тебя не видел».

В момент интервью парень также отметил, что претензий к мужчине он не имеет, ведь если он не научится себя корректно вести, «его победит тот, кто сильней». А вот к правоохранительным органам очень много претензий.

«Меня чуть не убили, а они стояли и смотрели. Я не удивлюсь, если кто-то из них на телефон снимал, они смотрели так, как будто думали: так тебе и надо», – подчеркнул Стас.

После избиения парня выкинули на улицу, он сел в такси и уехал.

«На мои транспортировки было потрачено достаточное количество казенного топлива, но в моей вежливой просьбе подвезти меня до дома было отказано. На улице было 4 часа ночи, через такое же время нужно было проснуться. А я возвращался домой с пониманием того, что мне нанесли телесные повреждения (нападавший был нетрезв), а сотрудники правопорядка бездействовали. Не знаю, есть ли возможность стереть видео с камер видеонаблюдения и в течение какого срока они хранятся, очень хотелось, чтобы по данному вопросу была проведена проверка. В результате у меня пара синяков на бедре, небольшая шишка на голове и синяки на шее, но больше всего меня волнует то, как спокойно и с ухмылками на лице на это смотрели сотрудники милиции», – заключил потерпевший.

В заключении хочется отметить, что корреспондент пытался выудить информацию у Центрального РУВД, однако все попытки оказались четными. Светлана Свиридова – действующий пресс-секретарь Центрального РУВД, сказала, что без одобрения руководства не имеет права давать комментарии, поэтому каждый раз обещания прокомментировать ситуацию отодвигалось на завтра, а затем просто перестала брать телефон. Наш корреспондент таким настойчивым никогда не был, да и в год, наверное, столько звонков не совершает. На протяжении всего ноября и на начало декабря мы так и не получили обещанного комментария.

Поэтому дорогие, наши читатели, мы не можем сказать, что всё что написано выше и ниже – есть сущая правда, так как история рассказана от одного лица.

Хотим также добавить некоторые детали событий.

В начале ноября молодому человеку пришла «повестка», согласно которой, ему требовалось явится в РУВД Советского района, а не центрального, 21 ноября. Как и положено он явился на долгожданную встречу, а ему инкрементировали нетрезвый вид в общественном месте, при этом, вместо метро указали его домашний адрес.

«В протоколе опроса и в общем деле прописали, что задержали меня в 2 часа ночи, 8 ноября около дома по пр. Независимости 23», -рассказал собеседник.

После чего молодой человек в протоколе опроса черным по белому попросил просмотреть записи с камер видеонаблюдения в вестибюле метро. Также в деле оказался только один протокол опроса, хотя свидетеля указано два.

Пострадавший написал заявление на мужчину, который его избил, как утверждает Станислав: «по реакции человека, у которого я писал заявление, должен разобраться в вопросе, надеюсь примут меры в отношении этих эталонных образцов белорусской милиции».

Правда, прошло уже много времени, но на заявление не ответили, камеры с вестибюля метро не посмотрели, а пресс-секретарь так и не ответил.