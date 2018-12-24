Иностранные инвесторы объявили бойкот фондовому рынку РФ 24.12.2018, 15:46

За год нерезиденты вывели более $1 миллиарда из акций и почти $8 миллиардов из госдолга.

Зарубежные фонды объявили бойкот инвестициям на российском фондовом рынке: они продолжают распродавать акции компаний РФ и долговые бумаги правительства, невзирая на общемировые тренды, пишет finanz.ru.

На минувшей неделе (по 19 декабря) рынки развивающихся стран зафиксировали рекордный с начала года приток капитала - крупнейшие биржевые фонды вложили 4,5 млрд долларов в покупку акций EM.

Но Московской бирже из этой волны не досталось ни цента. Более того, нерезиденты продолжили продажи и за неделю вывели из РФ еще 200 млн долларов, сообщает "БКС Глобал Маркетс" со ссылкой на данные EPFR Global.

За две недели отток составил 490 млн долларов. Из этой суммы две трети - 320 млн долларов - ушло с рынка акций.

На прошлой неделе нерезиденты продали бумаги на 90 млн долларов, а неделей ранее - на 230 млн, поставив рекорд с июня.

Уходят как фонды, инвестирующие исключительно в Россию (270 млн долларов за две недели), так и игроки, покупающие РФ «в пакете» с другими развивающимися рынками (50 млн долларов).

Отток с долгового рынка ускорился почти вдвое и составил 110 млн долларов против 60 млн неделей ранее.

Суммарно с начала года из российских акций нерезиденты вывели 1 млрд долларов: отток стал рекордным за 5 лет и продолжается практически весь год.

Крупнейший в США биржевой фонд, специализирующийся на России, - VanEck Vectors Russia ETF - потерял 317,45 млн долларов клиентских денег и был вынужден распродать акции на такую же сумму.

Из фонда iShares MSCI Russia ETF утекло 138,85 млн долларов. Одновременно инвесторы вложили 2,54 млн долларов в фонд Direxion Daily Russia Bear 3x Shares, играющий на падение российского рынка с тройным «плечом».

Из российского госдолга за январь-октябрь нерезиденты вывели 520 млрд рублей, также побив исторический рекорд и сократив свою долю до минимума с лета 2016 года.

Отношение зарубежных инвесторов к российскому рынку сейчас в лучшем случае нейтральное, а в худшем - «умеренно пессимистичное», пишут аналитики «Атона» по итогам встреч с клиентами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.

«Все признают, что российский рынок очень дешев на текущих уровнях, политические моменты остаются серьезным поводом для беспокойства», - рассказывает аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Западные «инвесторы ожидают новую волну ослабления рубля в свете грядущих санкций США», которые считают неизбежными», однако «не ожидают, что пострадают публичные «титаны», такие как Сбербанк и ВТБ», продолжает он: «Большинство клиентов рассказали, что существенного притока средств в фонды под управлением не наблюдалось, и они показали неизменную динамику или немного снизились в годовом сопоставлении».