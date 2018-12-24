В Минске установлен новый мировой рекорд в пауэрлифтинге 24.12.2018, 15:59

Владислав Алхазов

В международном командном турнире приняли участие звезды пауэрлифтинга мировой величины.

В Минске прошел международный командный турнир по пауэрлифтингу "Гран-при Адреналин". Беларусь впервые принимала турнир такого ранга, пишет «Прессбол».

В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из Беларуси, России, Украины и Израиля. Двенадцать команд боролись за суммарный призовой фонд в 10500 долларов.

Пауэрлифтинг — это силовое троеборье, которое состоит из трех упражнений: приседания со штангой на плечах, жима штанги лежа и становой тяги.

Украинский спортсмен Максим Новыченко (Ukraine PRO Team) при собственном весе 39,3 кг в жиме лежа показал результат 132,5 кг.

В Гран-при приняли участие звезды пауэрлифтинга мировой величины.

Ведущим турнира стал специальный гость Михаил Кокляев — спортсмен и шоумен, самый сильный человек России по версии PLSE и 2-ое место по версии IFSA.

Посетил турнир в качестве почетного гостя и один из самых сильных людей Беларуси — Кирилл Шимко, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса".

Также на турнире присутствовал Кирилл Сарычев — президент мировой федерации пауэрлифтинга World Raw Powerlifting Federation, абсолютный рекордсмен России, Европы и Мира по жиму лежа без экипировки, в супертяжелом весе — 335 кг.

Главным героем дня, как и ожидалось, стал самый большой человек турнира Влад Алхазов (вес спортсмена составляет 178,6 кг). Во второй попытке он установил новый мировой alltime рекорд в приседании со штангой (510 кг) , а в третьей попытке — обновил его.

Отныне мировой all-time рекорд в приседании составляет 525 кг.

До этого рекорд составлял 505 килограммов, и принадлежал Алхазову же.

Влад Алхазов — единственный человек в мире, присевший с весом штанги более 500 кг.

Рекорд Алхазова уже отражен в Википедии.

В командных соревнованиях первенствовало трио "Team World".

Пятерка лучших команд выглядит так:

1. "Team World" (Влад Алхазов, Роман Еремашвили, Владимир Бабин).

2. "Ukraine PRO Team" (Аркадий Шалоха, Максим Новыченко, Алексей Мельник).

3. "Сборная Украины" (Александр Денисов, Денис Онуфриенко, Андрей Кулик).

4. "Адреналин", Беларусь (Александр Климович, Виталий Поримон, Андрей Улащик).

5. "Кавалi", Беларусь (Николай Жигалов, Сергей Кузнецов, Сергей Иванейчик).