Винцент Годлевский: Что мы знаем про входившего в Раду БНР ксендза 1 24.12.2018, 16:36

Винцент Годлевский

Сегодня - День памяти выдающегося деятеля белорусского национального движения.

Винцент Годлевский родился 16 ноября 1888 года в Волковысском уезде Гродненской губернии. Окончил Виленскую католическую духовную семинарию, а затем Митрополитальную духовную академию в Петрограде.

После посвящения в священники служил в Минском кафедральном костеле, один из первых священников, кто начал вести богослужения на белорусском языке, пишет сайт jivebelarus.net.

Принимал активное участие в общественной деятельности - входил в состав Рады Белорусской Народной Республики, участвовал в учреждении и руководстве Белорусского христианской демократии. Редактировал газету "Крыніца". Перевел на белорусский язык Новый Завет. Основал организацию "Белорусский Национальный Фронт", и до 1939 издавал одноименной газету, в которой печатал и собственные статьи, многие из которых не утратили актуальности по сей день.

С началом Второй мировой войны переехал в Варшаву, где существование "Белорусского Национального Фронта" являлась прикрытием для подпольных организаций. С 1941 г. работал в Минске на ниве просвещения, при Генеральном комиссариате Беларуси был главным школьным инспектором, членом Главного Совета Белорусской Народной самопомощи. Создал и руководил подпольной организацией "Белорусский Центральный фронт". Занимался созданием руководящего центра Белорусского сопротивления.

24 декабря 1942 года был арестован немецкими полицаями и в тот же день расстрелян в Тростенце.