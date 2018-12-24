Цена нефти WTI упала ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года 5 24.12.2018, 16:40

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Стоимость нефти Brent тоже снизилась.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,47% и составила $44,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов, пишет finanz.ru.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $45 за баррель в июле 2017 г.

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent, в свою очередь, снизилась на 0,85% и по состоянию на 15:58 по белорусскому времени составила $53,35 за баррель.

Несмотря на снижение цены нефти, курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,46% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 68,53 руб., курс евро - на 0,12%, до 78,14 руб.