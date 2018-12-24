Фотофакт: Дед Мороз за рулем бобруйского троллейбуса
- 24.12.2018, 16:51
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Водитель решил создать пассажирам новогоднее настроение.
Мужчину в костюме Деда Мороза заметили за рулем троллейбуса днем 23 декабря.
Дед Мороз за рулем троллейбуса был не против съемки и приветливо махал рукой очевидцам, пишет «Вечерний Бобруйск».
Вероятно, кто-то из водителей троллейбусного парка решил таким образом создать пассажирам новогоднее настроение.
Сам празднично украшенный троллейбус ездит по Бобруйску с прошлой недели.