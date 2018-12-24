закрыть
24 декабря 2018, понедельник, 19:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Санкции США отрезали от долларов российский ВПК

6
  • 24.12.2018, 17:05
  • 3,322

Закон о санкциях США против российского военного сектора вступил в силу в конце ноября прошлого года.

Хотя портфель заказов «Рособоронэкспорта» оценивается в 50 млрд долларов, твердой валюты продажа оружия за рубеж не приносит: сделки оформляются в рупиях, юанях и рублях, использовать которые для оплаты импорта куда труднее, пишет finanz.ru.

Крупные оборонные контракты на поставку систем С-400 приходится обслуживать за пределами глобальной долларовой зоны, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Это и национальная валюта тех стран, которые с нами рассчитываются, и рубли, которые приобретаются на бирже, там разные форматы», - сказал министр. В числе стран, с которыми заключены контракты в национальных валютах, он назвал Индию, Турцию и Китай.

Бартерные схемы - «оружие в обмен на продовольствие» или «оружие в обмен на товары» - при продаже С-400 пока не используются.

«Мы это проходили в начале 1990-х годов. Помню прекрасно, когда ввозились изделия из кожи, их можно было продать, потом рассчитаться с нашими предприятиями либо китайской тушенкой, либо пуховиками», - рассказал Мантуров.

«Пока до такого не дошли, и есть другие, уже давно зарекомендовавшие себя более современные формы расчетов», - добавил он.

Закон о санкциях США против российского оборонного сектора вступил в силу в конце ноября прошлого года, а с 29 января Белый дом имеет право накладывать ограничения на структуры, которые вовлечены в "существенные сделки" с российскими предприятиями ОПК. Это касается как покупателей вооружений, так и банков, которые обслуживают транзакции.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип