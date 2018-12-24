Санкции США отрезали от долларов российский ВПК 6 24.12.2018, 17:05

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Закон о санкциях США против российского военного сектора вступил в силу в конце ноября прошлого года.

Хотя портфель заказов «Рособоронэкспорта» оценивается в 50 млрд долларов, твердой валюты продажа оружия за рубеж не приносит: сделки оформляются в рупиях, юанях и рублях, использовать которые для оплаты импорта куда труднее, пишет finanz.ru.

Крупные оборонные контракты на поставку систем С-400 приходится обслуживать за пределами глобальной долларовой зоны, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Это и национальная валюта тех стран, которые с нами рассчитываются, и рубли, которые приобретаются на бирже, там разные форматы», - сказал министр. В числе стран, с которыми заключены контракты в национальных валютах, он назвал Индию, Турцию и Китай.

Бартерные схемы - «оружие в обмен на продовольствие» или «оружие в обмен на товары» - при продаже С-400 пока не используются.

«Мы это проходили в начале 1990-х годов. Помню прекрасно, когда ввозились изделия из кожи, их можно было продать, потом рассчитаться с нашими предприятиями либо китайской тушенкой, либо пуховиками», - рассказал Мантуров.

«Пока до такого не дошли, и есть другие, уже давно зарекомендовавшие себя более современные формы расчетов», - добавил он.

Закон о санкциях США против российского оборонного сектора вступил в силу в конце ноября прошлого года, а с 29 января Белый дом имеет право накладывать ограничения на структуры, которые вовлечены в "существенные сделки" с российскими предприятиями ОПК. Это касается как покупателей вооружений, так и банков, которые обслуживают транзакции.