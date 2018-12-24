Свергнутого премьер-министра Пакистана приговорили к семи годам за коррупцию 1 24.12.2018, 17:24

Наваз Шариф

Фото: AFP

Наваза Шарифа признали виновным по одному из двух обвинений, основанных на материалах из «панамских досье».

Свергнутый премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в коррупции, пишет «Немецкая волна». Антикоррупционный суд в Исламабаде в понедельник, 24 декабря, признал экс-премьера виновным лишь по одному из двух обвинений, основанных на так называемых "панамских досье" - материалах журналистского расследования, посвященного использованию офшоров для налоговых манипуляций.

Суд констатировал, что Шариф не может объяснить, откуда он взял средства для покупки сталелитейного завода в Саудовской Аравии. Приговор может быть обжалован. По второму обвинению, которое касалось инвестиционной компании в Великобритании, Шариф был оправдан.

В июле тот же суд приговорил Наваза Шарифа к 10 годам тюрьмы из-за покупки роскошной квартиры в Лондоне на средства неизвестного происхождения. Экс-премьер обжаловал этот приговор и в сентябре был освобожден из тюрьмы под залог.

Наваз Шариф называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и настаивает на своей невиновности. Перед оглашением приговора тысячи активистов из партии Шарифа Пакистанская мусульманская лига вступили в столкновение с полицией перед зданием суда. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Хождение Шарифа по судам

Новый приговор Навазу Шарифу вынесен на фоне обещаний действующего премьер-министра Пакистана Имрана Хана всерьез взяться за борьбу с повсеместной коррупцией. Верховный суд Пакистана в 2017 году пожизненно запретил Шарифу заниматься политической жизнью и предписал антикоррупционным органам расследовать три различных дела, касающихся имущества семьи бывшего премьера.

По данным пакистанской англоязычной газеты Dawn, Шариф с сентября 2017 года представал перед антикоррупционными судами 165 раз.

Наваз Шариф трижды занимал пост премьер-министра Пакистана. Впервые он был отстранен от должности в 1993 году по подозрению в коррупции. В 1997 году Шариф одержал победу на выборах, но уже в 1999 году был свергнут в результате военного путча, и отправился в изгнание. Он вернулся на родину в 2007 году и вновь занял премьерский пост в 2013 году, на котором оставался пока в минувшем году не был пожизненно лишен права заниматься политикой.