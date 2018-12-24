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Эксперты спрогнозировали, как в 2019-м санкции повлияют на РФ

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  • 24.12.2018, 17:43
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коллаж РБК-Украина

По мнению специалистов, секторальные секции Запада против России будут только ужесточаться.

В 2019-м давление стран Запада на Российскую Федерацию всерьез увеличится - в том числе сохранятся и секторальные санкции против РФ по "украинскому пакету".

Такого мнения придерживается, в частности, эксперты "Российского совета по международным делам" (РСМД), пишет glavred.info.

Основные авторы документа — программный директор РСМД Иван Тимофеев и эксперт Владимир Морозов. Они утверждают, что в сложившейся международной обстановке "локальные и периферийные кризисы могут иметь чрезвычайно высокие последствия для России".

"В 2018 году среди "черных лебедей" пальму первенства авторы отчета уверенно отдают "делу Скрипалей". Инцидент в Солсбери, по их словам, не привел к формированию механизмов кризисного регулирования, способных справляться с такими проблемами.

Более того, он создал почву для новых инцидентов", — написали журналисты. Кроме того, авторы доклада подчеркивают, что антироссийские санкции в 2019-м в немалой степени будут определяться и положением дел в Украине. Предполагается, что в будущем году снизится уровень стабильности в зоне военного конфликта на Донбассе, почему и введенные Западом секторальные санкции сохранятся в полной мере.


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