Экономист: Доллар продолжит укрепляться 1 24.12.2018, 17:52

1,664

Прогноз курса белорусского рубля на неделю с 26 по 29 декабря.

Ожидается продолжение укрепления доллара США, средневзвешенный курс которого на Белорусской валютно-фондовой бирже может подняться еще на 0,5% на фоне ослабления евро и российского рубля, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара США на БВФБ, как и ожидалось, вырос, но в несколько большей степени: на 0,9% (до 2,1408 рублей за доллар 22 декабря).

В то же время, средневзвешенный курс евро увеличился даже больше, чем курс доллара, хотя ожидалось его небольшое снижение. За неделю курс евро поднялся на 1,3% – до 2,4354 рублей за евро.

А курс российского рубля неожиданно рухнул, а не немного снизился, как ожидалось, причем, весьма значительно: на 2,7% – до 3,1074 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась, что совпало с прогнозом, но более значительно: на 0,8%. При этом среднедневной объем торгов валютами на БВФБ вырос почти в 2 раза по сравнению с предшествовавшей неделей и достиг 100,8 млн. рублей. Собственники валюты, похоже, решили продать ее перед праздниками, воспользовавшись относительно высокими курсами доллара и евро. В основном выросло предложение долларов.

Hа текущей неделе можно ожидать колебаний стоимости корзины в районе текущего значения, то есть нулевого изменения по итогам недели.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российский валютный рынок на прошедшей неделе пошел вразнос. В США вновь начались разговоры о введении новых санкций в отношении РФ, а две группы экспертов, работавшие по заказу сената США, опубликовали доклады, в которых пришли к выводу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Стало ясно, что за новыми санкциями дело не станет.

Кроме того, на мировом рынке продолжился обвал цен на нефть. Эксперты объясняют его наличием сомнений в том, что странам ОПЕК удастся сбалансировать ее спрос и предложение. Ситуацию усугубило отсутствие реакции на происходящие события со стороны нефтедобывающих стран. Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что происходящее снижение цен на нефть объясняется случайными факторами и спекулятивными моментами, поэтому нужно просто подождать и дела выправятся. Он выразил уверенность в том, что в 2019 году рынок нефти сбалансируется. Но пока до этого не дошло, и 21 декабря нефть марки brent опускалась к уровню 53 долларов за баррель.

Возможно, что спрос на валюту в РФ на прошедшее неделе увеличился в связи с выплатой долгов иностранными компаниями, а также в спекулятивных целях. Чем бы это ни вызывалось, рубль залихорадило, и даже налоговые платежи, осуществление которых завершается 25 декабря, не смогли его поддержать.

Лихорадка, по-видимому, продолжится и в последние дни перед Новым годом. Скорее всего, тенденция бегства от рубля будет преобладать, в связи с чем можно ожидать роста курса доллара на Московской бирже на 0-0,5%, хотя возможны и более значительные колебания.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В случае реализации сделанных выше прогнозов курс доллара на торгах БВФБ на текущей неделе может подняться примерно на 0,5%. Вероятны значительные скачки курсов под воздействием неожиданных событий и спекулянтов.