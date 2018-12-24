Блогер показал, как открывали первый в СССР «Макдональдс» 8 24.12.2018, 18:11

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Открытие первого ресторана американской компании значительно повлияло на судьбу СССР.

Сегодня будет пост на очень интересную и давно мной задуманную тему — о том, как в СССР открылся первый «Макдональдс», пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Произошло это в Москве, 31 января 1990 года — когда ещё существовал самый настоящий СССР, и для открытия своего первого ресторана в Союзе компания «Макдональдс» получала разрешение от Коммунистической партии.

В день открытия первого «Макдональдса» возле него собралась гигантская очередь — за день работники ресторана обслужили более 30.000 человек. Советские граждане приходили просто посмотреть на "западные чудеса" — настолько непохож был «Макдональдс» на унылый и серый советский фастфуд — с его чесночными котлетами из хлеба, жирными подносами и шаткими столами, вечно залитыми чем-то липким. И я считаю, что именно «Макдональдс» сделал очень много для того, что СССР в итоге развалился.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как открылся первый в СССР Макдональдс:

Портрет «Макдональдса» на фоне эпохи.

Для начала давайте вспомним то время, в котором открывался первый «Макдональдс». В начале 1990 года ещё существовал самый настоящий СССР — да, уже вовсю шла Перестройка, в ограниченном виде был разрешен частный бизнес и кооперативы — но в то же время Компартия ещё рулила страной, создавая множество ограничений и препон и продолжая топить свою "плановую экономику".

Советский фастфуд находился в ужасном состоянии — как и всё планово-принудительное, он работал в условиях отсутствия конкуренции, по принципу "зачем сервировать стол, и так сожрут", плюс был полон воровства и хамства — сотрудники общепита, не стесняясь, воровали продукты, а затем хамили посетителям в стиле — "гражданин, что значит в котлете много хлеба? Это такой ГОСТ, сейчас у всех так! Вам что, больше всех надо? Берите или уходите! Ишь ты деловой какой!".

В столовых и кафе, как правило, были вечно липкие и грязные столы, а в холодное время года — на полу была грязь с обуви трудящихся. Нередко прямо во время вашего обеда из подсобки выходила какая-нибудь баба Нюра в синем халате, наматывала на огромную швабру серую холщовую тряпку, с громким стуком бухала швабру на пол, затем с азартом бывалого хоккеиста и криком "дай подмою!" запускала швабру вам под ноги, после чего плюхала тряпку в жестяное ведро с кривой красной надписью "Инв.643-14".

Ещё немаловажная деталь советского общепита и вообще советской жизни в целом — это какая-то всеобщая серость, причём не в фигуральном, а в буквальном смысле этого слова. Все советские вывески, интерьеры, все одежные ткани, вся полиграфия были какими-то тусклыми и блёклыми — словно бы выцветшими или застиранными. Цветов было вроде бы и много — но все они находились в какой-то серо-буро-малиновой части спектра, и для стороннего наблюдателя выглядели как "пятьдесят оттенков серого".

Серая советская действительность походила мультфильм про Девочку и Дракончика, в котором злой Вреднюга похищал шприцем яркие краски — и мир становился бесцветным и тусклым. Гражданами СССР эта всеобщая серость никак не ощущалась, так как не было никаких объектов для сравнения, но как только в «совок» попадали импортные продукты, одежда или игрушки, как серость становилась явной и очевидной — в «совке» все эти вещи выглядели как предметы из какого-то иного мира, полного солнца и ярких красок.

В общем, именно в такой обстановки и открывался первый Макдональдс — его яркая красно-желто-белая вывеска смотрелась как что-то инопланетное, плюс советских граждан подогревали рассказы о каких-то необычайных продуктах и обслуживании — и в итоге накануне дня открытия ресторана у его дверей стала расти гигантская очередь.

Очередь за уважением.

Очередь стала расти в ночь с 30 на 31 января на Пушкинской площади в Москве, именно там открылся первый в СССР Макдональдс — он находился в помещении бывшего кафе "Лира". В помещении несколько месяцев шел ремонт, подогревая интерес граждан к Макдональдсу — стройка была огорожена плотным забором, над которым стоял яркий красочный билборд "Будущее местоположение первого в Москве предприятия быстрого обслуживания "Макдоналдс" (в России это слово вошло в русский язык без мягкого знака, а в Беларуси — с мягким). Позже забор был снят, а стеклянные витрины будущего ресторана изнутри заклеили плотной бумагой — что ещё больше подогревало интерес граждан.

Ранним утром 31 января у дверей Макдональдса собралась очередь из 5000 человек. Что самое интересное — первым в ней стоял какой-то американец, который основательно подготовился к стоянию в очереди — тепло одевшись и захватив с собой термос и бутербоды) Ещё в очереди было множество студентов, которые убегали с пар просто для того, чтобы попасть в Макдональдс, который в то время воспринимался как образец "красивой западной жизни".

А вот что сейчас вспоминают те, кто стоял в то время в очереди, я оставлю эти голоса эпохи без комментариев:

"В Москве не было нормальных кафе вообще в конце 80-х. Прекрасно помню как в Питере Невский был усеян ими хоть как-то, а в Москве надо было часами ходить, что бы найти какую-нибудь вонючую пельменную или кафетерий. Помню как зашел в Мак в 1990-м и увидел, что моют пол сразу, за тобой — каждые 5 минут. Это было очень необычно. Сейчас об этом вспоминать не принято, ибо это стандарт. Так что тут главное не забывать на каком фоне это происходило."

"Мы для первого посещения сего заведения отправили "гонца", чтобы занял очередь, часа через три он позвонил, сказал, что можно ехать. Приехали на такси из Сокольников, ещё час, наверное, стояли, дети замёрзли, была зима. Денег проели рублей 100 с лишним, это было дорого. Приехали домой голодные, нажарили катрошечки, оттянулись."

"В то время, то есть, зимой 1990-го, на фоне всеобщей серости это была желанная дверь в мир грёз, и реальная возможность попробовать его на вкус. Это сейчас может казаться смешно и нелепо, а в ТО время... Вы ещё не знаете про очередь желающих посетить выставку "Mercedes-Benz" в Сокольниках в марте 1973-го! Посетить и просто ПОСМОТРЕТЬ!!! А здесь — попробовать на вкус...Такие времена!"

"Такие же сумасшедшие очереди были в Пингвинчик за мороженным в рожках. И в Мак тоже стояли, помню. Тогда это было все в диковинку. Кто не жил тогда, не поймет."

"Люди стояли в этой дикой очереди не для того чтобы поесть этих гамбургеров (слава богу, в те времена домохозяйки еще готовили, и даже свои котлеты), а чтобы в демократичной, красивой обстановке, с вежливым, симпатичным персоналом почувствовать себя как "те" — заграничные. Стояли в очередь за УВАЖЕНИЕМ."

Позже, когда очередь стала совсем гигантской, милиция установила металлические загородки (вроде тех, которыми разделяют толпу на стадионах), а всю прессу и съемочные группы посадила в большой грузовик с откидными бортами.

Что увидели и попробовали советские граждане.

Те, кто попал внутрь — увидели чистый и красивый интерьер и сервис без хамских советских тёток — что в позднем СССР было само по себе уже в диковинку. Да, интерьер Макдональдса тогдашних лет выглядит по современным меркам несколько наивно и уже устарел — но в сравнении с СССР тех лет это был просто космос.

Во-первых, в заведении был чистый пол, который протирал специально обученный персонал без помехи для посетителей. Во-вторых — в Макдональдсе были чистые столы — что было чем-то нереальным для советского фастфуда с его вечно липкими и жирными столами, иногда покрытыми драной и такой же липкой и вонючей клеёнкой. В третьих — поражало обслуживание. Все кассиры улыбались вам, мелкие просьбы вроде ещё одной салфетки или вилки тут же беспрекословно исполнялись с той же милой улыбкой — никто не орал "вас много, а я одна", "мне что, разорваться?" и "бери пока дают, интеллигент вшивый!". Уже само по себе для позднего совка это было чем-то космическим.

В четвёртых — поражало качество и состояние туалета. В туалете были установлены автоматы по выдаче бесплатного жидкого мыла, автоматические сушилки для рук с сенсорами, всё было идеально чисто и отлично освещено, в рукомойниках была горячая вода, а в кабинках — рулоны бумаги. По сравнению с советскими уборная Макдональдса напоминала космический корабль — кстати, не советский, так как у Гагарина на борту туалетной бумаги не было — её в СССР начали производить только в 1968 году.

Несколько слов о меню. Для простых советских граждан Макдональдс тех лет был достаточно дорогим удовольствием: "Биг Мак" стоил 3 руб. и 75 коп., "Филе-о-фиш" — 4 руб. 20 коп., гамбургер — 1 руб. 65 коп., молочный коктейль стоил 90 коп., обычные поллитровые напитки, вроде "Спрайта" или "Кока-колы" стоили по 70 коп. за стакан. Для СССР это было довольно дорого (обед в советской столовой стоил около рубля), что ещё раз подтверждает реальную стоимость советских денег, которую я разбирал вот в этом посте.

В общем, для СССР и сам сервис, и меню — было чем-то невероятным, интересным и очень необычным.

Сказки о бездуховности. Вместо эпилога.

В качестве эпилога хочется сказать вот о чём. Долгие годы коммунистическое правительство кормило людей сказками о каком-то там "загнивающем Западе", о том что трудящиеся там голодают, о том что народ там вот-вот поднимет революцию... Всё это привело только лишь к тому, что примерно в начале восьмидесятых годов народ уже перестал верить этим россказням — так как это именно СССР жил всё хуже и хуже, а «загнивающий» — всё лучше и лучше.

В конце восьмидесятых годов все советские россказни о тоннах чугуна, невероятных надоях не вызывали у граждан уже ничего, кроме раздражения — так как они видели вокруг только серость, грязь, безысходность и бедность. Очередь в Макдональдс поставила крест на всех россказнях советских идеологов — люди стояли в очередь просто для того, чтобы хоть глазочком взглянуть на то, "как там у них" — и на примере нормального сервиса увидели, как живут люди в развитых странах. Отчасти именно Макдональдс и добил «совок» — так как люди видели всё воочию имели возможность сравнивать. И это при том, что Макдональдс — это в общем-то рядовое недорогое кафе с дешевой едой — но даже этот уровень казался в СССР чем-то космическим.

Может случиться так, что через каких-нибудь 30 лет какой-нибудь западной компании снова придется открывать в Москве кафе лишь для того, чтобы люди могли просто посмотреть на то, как можно жить без этой вечной идеологической накачки, тоски и серости...

Впрочем, это уже совсем другая история.

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