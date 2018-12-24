Румынский клуб «Крайова» интересуется Савицким 1 24.12.2018, 18:35

Павел Савицкий

Фото: sports.ru

Брестское «Динамо» хочет за футболиста 1 миллион евро.

Румынский клуб «Крайова» проявляет интерес к хавбек брестского «Динамо» Павлу Савицкому, сообщает tribuna.com со ссылкой на Fanatik.ro.

В услугах футболиста заинтересован главный тренер клуба итальянский специалист Дэвис Манджа.

По информации источника, «Динамо» готово расстаться с Савицким за 1 миллион евро. Футболист хочет зарабатывать 300 тысяч евро в год.

«Крайова» после 21 тура идет на 3-м месте в таблице чемпионата Румынии.