Румынский клуб «Крайова» интересуется Савицким

Румынский клуб «Крайова» интересуется Савицким1
- 24.12.2018, 18:35
Брестское «Динамо» хочет за футболиста 1 миллион евро.
Румынский клуб «Крайова» проявляет интерес к хавбек брестского «Динамо» Павлу Савицкому, сообщает tribuna.com со ссылкой на Fanatik.ro.
В услугах футболиста заинтересован главный тренер клуба итальянский специалист Дэвис Манджа.
По информации источника, «Динамо» готово расстаться с Савицким за 1 миллион евро. Футболист хочет зарабатывать 300 тысяч евро в год.
«Крайова» после 21 тура идет на 3-м месте в таблице чемпионата Румынии.