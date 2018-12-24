«На Майданы украинцев выводило желание перемен» 24.12.2018, 18:46

Именно поэтому - Европа, а не ЕврАзЭС, Вселенский патриарх, а не Московский.

Желание перемен, выводившее людей и на Майданы, и на Софийскую площадь, — это вопрос не о личностях, а о правилах игры. Об их изменении, или, еще вернее, о том, чтобы эти правила были сформулированы и начали работать. Именно поэтому — Европа, а не ЕврАзЭС. Именно поэтому — Вселенский патриарх, а не Московский.

Об этом в своей статье для zn.ua пишет Екатерина Щеткина. По ее мнению, это выбор не только и не столько геополитической ориентации, сколько в пользу рационального договора вместо бесконечной игры в "кто кого наколет".

"Европа и Вселенский патриархат — потому что там уже давно нет "князей". Там есть граждане или (в случае церкви) народ Божий, возглавляемый первыми среди равных, — отмечает эксперт. — Именно на это можно было надеяться и нам в связи с церковными переменами, которые для нас сформулировали и возглавили греки".