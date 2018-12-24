закрыть
24 декабря 2018, понедельник, 19:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«На Майданы украинцев выводило желание перемен»

  • 24.12.2018, 18:46

Именно поэтому - Европа, а не ЕврАзЭС, Вселенский патриарх, а не Московский.

Желание перемен, выводившее людей и на Майданы, и на Софийскую площадь, — это вопрос не о личностях, а о правилах игры. Об их изменении, или, еще вернее, о том, чтобы эти правила были сформулированы и начали работать. Именно поэтому — Европа, а не ЕврАзЭС. Именно поэтому — Вселенский патриарх, а не Московский.

Об этом в своей статье для zn.ua пишет Екатерина Щеткина. По ее мнению, это выбор не только и не столько геополитической ориентации, сколько в пользу рационального договора вместо бесконечной игры в "кто кого наколет".

"Европа и Вселенский патриархат — потому что там уже давно нет "князей". Там есть граждане или (в случае церкви) народ Божий, возглавляемый первыми среди равных, — отмечает эксперт. — Именно на это можно было надеяться и нам в связи с церковными переменами, которые для нас сформулировали и возглавили греки".


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип