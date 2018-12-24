Кутья на Рождество: простой традиционный рецепт 1 24.12.2018, 18:58

Кутья – традиционное блюдо, которое христиане едят в Рождественский Сочельник.

В Сочельник на столе должны находиться 12 постных блюд, но именно кутья – главное действующее лицо праздника.

UAportal расскажет, как приготовить это блюдо.

Продукты

Для приготовления кутьи понадобятся такие продукты:

Пшеница

Мак

Грецкие орехи

Мед

Соль по вкусу

Способ приготовления кутьи

Пшеницу замачиваем на ночь или на несколько часов.

Промываем пшеницу и заливаем горячей водой.

Варим около 1 часа.

В отдельной посуде замачиваем мак – так, чтобы вода полностью его покрывала.

Доводим до кипения и варим 20 минут на медленном огне.

Мак отцеживаем и пропускаем через блендер.

Орехи измельчаем и немного подсушиваем на скоровородке

Последний этап – добавляем в готовую кашу мак, орехи, соль и мед и оставляем кутью на несколько часов в теплом месте или накрыв посуду полотенцем.

Кутья подается на стол холодной.

Что можно добавить в кутью

Иногда кутью вместо меда заправляют сгущенкой или вареньем. Их можно заменить обычным сахарным сиропом.

Можно использовать не только грецкий орех, но и другие орехи, которые вам нравятся, например, арахис, кешью, фундук.

Часто в кутью добавляют изюм, цукаты, сухофрукты или чернослив.

Если вы хотите приготовить экзотическую кутью, можете добавить киви, апельсин, мандарин или другие тропические фрукты.

Традиционный рецепт кутьи не содержит сахара, но если вам кажется, что блюдо недостаточно сладкое, добавьте его.