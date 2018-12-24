Профсоюз РЭП помог водителю агрокомбината вернуть звание почетного работника 1 24.12.2018, 19:08

Вячеслав Сырница через суд добился денежного вознаграждения.

Водитель-экспедитор СПК «Агрокомбинат «Снов» Вячеслав Сырица с помощью правозащитников «Весны» и независимого профсоюза РЭП через суд вернул звание почетного работника комбината, пишет praca-by.info.

Вячеслав Сырица от самого начала создания СПК «Агрокомбинат «Снов» работал на разных работах, последние годы - водителем-экспедитором, развозил по магазинам Беларуси продукцию комбината, считался одним из лучших работников, имел много наград, премий, был избран членом правления, ему было присвоено звание «Почетный Работник». За все эти годы Вячеслав Сырица не имел ни одного замечания.

На пенсию вышел в 2006 году, но была возможность работать и дальше. А весной 2018 года, внезапно, на заседании правления Сырице объявляют о том, что он привлечен к дисциплинарному и материальному наказанию, а также лишен различной материальной помощи (надбавок, доплат и др.), выведен из состава правления и лишен звания «Почетный работник».

Как потом стало известно, контрольные приборы показали временный перерасход топлива во время одной из поездок. Машина, на которой работал Вячеслав, старая, все могло быть. Машину никто из механиков по приезду не осматривал, Сырицу никто не опросил, но вывод сделали срочный: "Украл топлива в количестве примерно 5-ти литров".

Ошеломленный такими событиями, Вячеслав Сырица обратился за помощью к барановичскому правозащитнику Сергею Говше и активисту профсоюза РЭП Александру Войтешику, которые оказали ему правовую помощь, рассказали, какие документы нужны для подачи жалобы и помогли составить исковое заявление в суд Несвижского района Минской области; представляли его интересы в суде.

Судья Несвижского суда Ольга Крупец постановила признать недействительным решение правления СПК «АК Снов» от 14 апреля 2018 года. Это произошло еще 8 августа 2018 года. Но руководитель СПК «АК Снов", он же член cовета pеспублики, Николай Радаман долго не выполнял решение Несвижского суда. Пришлось подавать еще одну жалобу, на это раз о невыполнении решения суда. Но еще до окончательного решения суда Вячеслав Сырица 7 декабря получил письмо за подписью заместителя руководителя СПК «АК Снов» В. Бобер:

"Ставим в известность, что правлением СПК "Агрокомбинат Снов" принято решение о восстановлении Вам звания "Почетный работник агрокомбината" с выплатой денежного вознаграждения в размере 2-х базовых величин и выдачей 30 литров молока ежемесячно. Денежную сумму и талоны на молоко Вы можете получить в кассе хозяйства. За выдачей натуральной оплаты (зерно и сахар) по итогам работы за первое полугодие 2018 года обращайтесь на склад. Продуктовый набор ко Дню работников сельского хозяйства можете получить в универсаме "Снов".