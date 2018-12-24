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Турция стягивает военные силы к границе с Сирией

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  • 24.12.2018, 19:23

Среди замеченной военной техники - танки, гаубицы и автобусы с личным составом.

На фоне выхода вывода войск США из Сирии, Турция стягивает на границу со своим южным соседом военные силы. Об этом пишет Reuters (перевод — liga.net).

Как сообщает источник, некоторые военизированные соединения Турции уже вошли в Сирию у приграничного турецкого города Какамис, который находится в 35 км к северу от сирийского Манбиджа и контролируется союзником Турции - Свободной сирийской армией.

Среди турецкой техники были заметны танки, гаубицы и автобусы с личным составом военных сил Турции.

Также отмечается, что еще часть сил расположится вдоль границы и построит там свои блокпосты.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками «Исламского государства» в Сирии и анонсировал полный и быстрый вывод американских войск оттуда.


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