Роман Бессмертный объявил о создании партии 24.12.2018, 19:36

Роман Безсмертный

Фото: PHL

Учредительный съезд политической силы единомышленников экс-посла Украины в Беларуси состоится в конце января.

Украинский политик, бывший вице-премьер Роман Бессмертный заявил о начале работы над созданием партии.

Об этом он написал в манифесте "О будущем", опубликованном на собственном сайте.

"Я готов брать на себя ответственность, чтобы стать инициатором формирования партии нового образца. Учредительный съезд политической силы единомышленников предлагаю провести в конце января 2019 года", - отметил Бессмертный.

"У нее пока нет названия, логотипа. Общность сторонников должна выработать принципы организации и управления партией", - добавил политик.

Он предлагает строить партию "по горизонтальному принципу с использованием инструментов электронной демократии".

Бессмертный привел позиции, вокруг которых должна строиться новая политическая сила.

В частности, он предлагает лишить государство монополии на производство товаров оборонного заказа, разорвать экономические отношения с Россией, отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, перейти на двухпалатную парламентскую систему.

"Каждый ребенок, заканчивая школу, должен овладеть рабочей профессией", - считает также политик. Он также призывает "не паразитировать на вере и не превращать церковь в инструмент достижения политических целей".

В мае 2018 года Беcсмертный заявил, что пойдет в президенты Украины.

Роман Бессмертный был народным депутатом Украины 4 созывов, в 1994 – 2007 годах, представителем президента Леонида Кучмы в парламенте, вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформы, заместителем главы Секретариата президента Виктора Ющенко, послом Украины в Беларуси и представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в "Минском формате". В апреле 2016 года решил прекратить работу в ТКГ.