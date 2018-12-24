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Цены на золото достигли максимума за полгода

  • 24.12.2018, 19:42

На настроения инвесторов повлияли ситуация в США и макроэкономические прогнозы.

Золото достигло максимальной цены за последние полгода. На торгах в понедельник цена за унцию доходила до $1270, что на четыре доллара выше июньского показателя, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Росту цены на золото способствовали как прогнозы о замедлении темпов роста мировой экономики, так и внутриполитическая ситуация в США. В частности, в субботу сенат не сумел договориться по расходным статьям бюджета. Причиной стал отказ представителей Демократической партии поддержать выделение дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Неопределенной остается и ситуация с руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США. Появившиеся в конце прошлой недели сообщения о возможном увольнении ее нынешнего руководителя Джерома Пауэлла увеличило число тех, кто пытается обезопасить себя от рисков и вложиться в золото, отмечает издание Investing.

При этом аналитики указывают, что, хотя в последние месяцы стоимость унции постоянно росла, нынешний уровень цен на этот металл все же на 4% ниже январского уровня, когда золото продавалось в районе $1360.

За последние десять лет рекордная цена была установлена в 2011 году. Историческим максимумом стал показатель в $1889 за унцию. Тогда вложениям в этот металл способствовало снижение котировок на мировых биржах.


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