закрыть
24 декабря 2018, понедельник, 19:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Минское «Динамо» победило «Ак Барс»

  • 24.12.2018, 19:44
Фото: euroradio.fm

«Зубры» впервые в сезоне добыли третью победу кряду.

Минское "Динамо" переиграло "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2, передает pressball.by.

"Зубры" впервые в сезоне добыли третью победу кряду.

ДИНАМО Мн — АК БАРС — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

ДИНАМО: Энрот; Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А.Костицын; Блум — Лисовец, Бут — Хауден —Пулккинен; Осипов — Готовец, Павлович (к) — С.Костицын — Когалев; Китаров — Волков — Литвинов; Евенко.

АК БАРС: Подъяпольский; Лямкин — Манухов, Кара — Основин — Клинкхаммер; Педан — Постма, Секач — Азеведо — Зарипов (к); Батыршин — Абросимов, Глухов — Попов — Галиев; Лукоянов — Михеев — Потапов; Яруллин.

ШАЙБЫ: 1:0 — Терещенко (А.Костицын, Блум, 1.07). 2:0 — С.Костицын (А.Костицын, Лисовец, 16.11 — бол.). 2:1 — Секач (Азеведо, 40.36 — бол.). 3:1 — Буйницкий (А.Костицын, Терещенко, 44.50). 3:2 — Постма (Зарипов, 52.26 — бол.).


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип