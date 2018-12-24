Минское «Динамо» победило «Ак Барс»
- 24.12.2018, 19:44
«Зубры» впервые в сезоне добыли третью победу кряду.
Минское "Динамо" переиграло "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2, передает pressball.by.
"Зубры" впервые в сезоне добыли третью победу кряду.
ДИНАМО Мн — АК БАРС — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
ДИНАМО: Энрот; Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А.Костицын; Блум — Лисовец, Бут — Хауден —Пулккинен; Осипов — Готовец, Павлович (к) — С.Костицын — Когалев; Китаров — Волков — Литвинов; Евенко.
АК БАРС: Подъяпольский; Лямкин — Манухов, Кара — Основин — Клинкхаммер; Педан — Постма, Секач — Азеведо — Зарипов (к); Батыршин — Абросимов, Глухов — Попов — Галиев; Лукоянов — Михеев — Потапов; Яруллин.
ШАЙБЫ: 1:0 — Терещенко (А.Костицын, Блум, 1.07). 2:0 — С.Костицын (А.Костицын, Лисовец, 16.11 — бол.). 2:1 — Секач (Азеведо, 40.36 — бол.). 3:1 — Буйницкий (А.Костицын, Терещенко, 44.50). 3:2 — Постма (Зарипов, 52.26 — бол.).