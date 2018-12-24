Досрочные выборы в парламент Израиля пройдут в апреле 2019 года 24.12.2018, 19:57

Правящая коалиция единогласно решила распустить парламент Израиля.

Досрочные выборы в парламент Израиля пройдут в начале апреля 2019 года. Об этом представитель партии "Ликуд" израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил в понедельник, 24 декабря. Главы партий, формирующих правящую коалицию, единогласно решили распустить парламент, добавил он.

Основанием для этого решения стала напряженность внутри правящей коалиции. Первоначально выборы в Кнессет были запланированы на ноябрь 2019 года, передает DW.

Правительственный кризис

В ноябре 2018 года праворадикальная партия "Байт Йехуди" пригрозила выйти из состава правящей коалиции, если ее председатель Нафтали Беннет не получит пост нового министра обороны. В настоящее время Беннет является израильским министром образования и министром по делам диаспоры.

В настоящее время Минобороны Израиля руководит премьер Нетаньяху. Он сменил на этой должности Авигдора Либермана, который в ноябре 2018 года ушел в отставку в знак протеста против соглашения о перемирии с радикальным исламистским движением ХАМАС.

Партия Либермана "Наш дом - Израиль" покинула правящую коалицию и вместе с партиями "Кулану" и "Байт Йехуди" призвала к досрочным выборам.

В свою очередь, глава израильского правительства первоначально расценил подобные призывы как "безответственные". По его мнению, в свете напряженной ситуации в области безопасности такие требования являлись "ненужными и ошибочными".