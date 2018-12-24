Как будут работать магазины в канун праздников в Польше? 24.12.2018, 20:04

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Предпраздничные закупы вполне реально сделать в большинстве супермаркетов Польши.

Biedronka – в Вигилию, 24 декабря, все магазины сети будут работать до 14.00. В канун Нового года, 31 декабря, сеть предлагает сделать покупки до 19.00, сообщает портал polsha24.com.

Lidl – 24 декабря, перед Рождеством, все торговые объекты сети будут открыты для покупателей до 14.00, в Сильвестр – до 18.00.

Auchan – 24 декабря шопинг в этой сети должен завершиться не позднее 14.00, 31 декабря – до 19.00.

Tesco – в Вигилию также все магазины будут работать до 14.00, 31 декабря – перед встречей Нового года – до 18.00. Автозаправочные станции, относящиеся к сети, 24 декабря будут открыты до 15.00, а 31 декабря – до 19.00. Откроются они 1 января 2019 года только в 10.00. Сделать покупки в интернет-магазине Tesco 24 декабря можно будет с 8.00 до 13.00, а 31 декабря с 8.00 до 17.00.

Carrefour – перед Рождеством все супермаркеты сети будут работать до 14.00, перед Новым годом – до 18.00.

E.Leclerc – также перед Рождеством все супермаркеты будут работать до 14.00, перед Новым годом – до 18.00.

Żabka i Freshmarket – режим работы будет установлен владельцем магазина. Некоторые торговые объекты Żabka i Freshmarket будут открыты 24 и 31 декабря до 19.00. А некоторые планирует работать и 26 декабря.

Piotr i Paweł – в Вигилию, в зависимости от расположения, магазины этой сети будут работать до 14.00 либо до 16.00. Перед Новым годом, 31 декабря, большинство магазинов будет открыто для покупателей до 17.00. Некоторые супермаркеты Piotr i Paweł будут работать 31 декабря до 15.00, а некоторые и до 20.00.

IKEA – перед Рождеством все супермаркеты сети будут работать до 14.00, перед Новым годом – до 16.00.

Netto – в Вигилию все магазины будут работать с 7.00 до 13.00, перед Новым годом 31 декабря – с 7.00 до 17.00.